Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»Коммерсантъ 17:16

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок. Их цена, финальное количество и распределение среди инвесторов будут определены после завершения ускоренного формирования книги заявок.
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Андрей Молчанов продает часть своей доли в группе ЛСР. Сумма сделки может составить более 3,5 млрд рублей

Фонтанка.Ру17:45

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Коммерсантъ17:16

Андрей Молчанов планирует продать часть своей доли в группе ЛСР

Rambler News Service14:18

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Finam.Ru13:26

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ПРАЙМ13:20

ЛСР: структура Молчанова продает 5,53% ЛСР через ускоренное формирование книги заявок

Financial One12:59
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Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
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Восьмилетний житель Астрахани, сбежав от матери, отправился в "кругосветное путешествие".
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Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
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В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
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Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

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На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
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Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
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Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
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В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
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Армия и оружие

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Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
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Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
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Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
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Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
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Андрей Юрьевич Молчанов
Российский предприниматель
Предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР». Доктор экономических наук. Почётный строитель России. Российский государственный и политический деятель.
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Российская компания
Российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис - в Санкт-Петербурге.
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