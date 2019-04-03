Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика
Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина
Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
Политика
Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:42
Транспорт
Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока
Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.
Обновлено в 11:00
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева легла под капельницу ради красоты
Судя по всему, все идет по плану, так как актриса уже легла под омолаживающую капельницу, о чем сообщила своим поклонникам.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Норвегия закрыла дело против россиянина Бочкарева
В Норвегии закрыли дело против сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, задержанного в 2018 году по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 10:29
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Музыка
Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за кричалки в адрес Глушакова
Московский "Спартак" оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 21-го тура чемпионата России по футболу, заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Происшествия
На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой девушке
63-летний рок-музыкант Владимир Кузьмин тайно женился на 27-летней яхтсменке Светлане Карпухиной.
Обновлено в 06:48
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени подешевел на 9 центов - до $69,28 за баррель.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Под Новосибирском спасатели помогли женщине, чья машина утонула в луже
Женщине в Новосибирской области понадобилась помощь спасателей после того, как ее машина не смогла преодолеть огромную лужу и заглохла, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 08:55
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено вчера в 13:08
Здоровье
В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей
Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 08:42
Культура
Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни
Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Евпатории, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 02:21
Технологии
Bloomberg: YouTube не удаляет теории заговоров, чтобы собирать просмотры
На протяжении многих лет руководство YouTube игнорировало запросы сотрудников на удаление роликов, содержавших в себе призывы к экстремизму или теории заговоров, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 10:35
Общество
За третьего и последующих детей хотят выплачивать по 50 тысяч рублей
Единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей должны получать не только семьи, где родился третий ребенок, но и родители, у которых появился четвертый и последующие дети.
Обновлено в 02:30
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку
Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Общество
В Чечне выделят 35 млн на уборку вокруг резиденции Кадырова
Правительство Чеченской Республики разместило тендер на уборку территории вокруг резиденции главы региона Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:12