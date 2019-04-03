Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Обновлено в 15:28
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Общество
«Оценка — способ поиздеваться»: мама школьников — о том, почему ей плевать на отметки в дневниках
Роли розданы, оценки за каждым закрепились.
Обновлено в 23:00
Политика
Украинский радикал призвал «агентов сатаны» голосовать за Порошенко
Всех "агентов сатаны", отдавших свой голос за шоумена Владимира Зеленского, следует любым способом заставить проголосовать за идущего на второй срок Петра Порошенко.
Обновлено в 23:31
Политика
Трамп назвал Си Цзиньпина королём Китая
Обновлено в 12:18
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Авто
Lada 4x4 признали лучшим внедорожником в Германии
Технически машины почти ничем не отличаются от тех, что продаются в России, за исключением двигателей – экспортные моторы соответствуют актуальному экологическому стандарту «Евро-6».
Обновлено в 10:36
Кино
Тело Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Обновлено в 22:56
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Еще 1% одинаково положительно настроен и к Зеленскому, и к Порошенко.
Обновлено в 20:30
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера через суд добилась пенсии
Жительница Волгограда, муж которой погиб в Сирийской Арабской Республике, была вынуждена обратиться в суд, чтобы восстановить свои права и своих детей на соцвыплаты.
Обновлено в 10:59
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено в 20:05
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
Обновлено в 22:19
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева
Напомним, что сегодня, 3 апреля, Пресненский суд Москвы принял решение продлить арест форварда Зенита Александра Кокорина и полузащитника Краснодара Павла Мамаева.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено в 23:02
Гаджеты
Быстрее большинства флагманов. Живое фото ZTE Axon 10 Pro демонстрирует смартфон и очень высокий результат в AnTuTu
Устройство набрало 383623 балла. Это более высокий результат, чем у большинства других флагманов на базе Snapdragon 855.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Политика
В США демократы запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил официально запросил налоговые декларации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа за шесть лет.
Обновлено в 22:58
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Настя Каменских поделилась пикантным фото
Певица Настя Каменских выложила новую фотографию, где предстала перед подписчиками в кружевном наряде.
Обновлено в 14:38
Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03