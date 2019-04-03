Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ вчера в 05:30

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

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Андрей Юрьевич Молчанов
Российский предприниматель
Предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР». Доктор экономических наук. Почётный строитель России. Российский государственный и политический деятель.
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