Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ вчера в 05:30
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Компания крупнейшего акционера ЛСР продала 9,71% девелопера за 5,8 млрд рублей
Financial Oneвчера в 04:31
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Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
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Обновлено 02 апреля в 08:32
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Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
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