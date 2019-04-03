Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Экономика
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета
Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.
Обновлено вчера в 10:25
Музыка
Певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка»
Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, опубликовала во вторник, 2 апреля, на своем YouTube-канале новый клип на песню «Нимфоманка».
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Путин поздравил ректора МГУ с юбилеем
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Происшествия
Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их
Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.
Обновлено в 04:11
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Технологии
У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов
Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.
Обновлено в 06:00
Общество
В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей
Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.
Обновлено в 06:07
Общество
Самара попала в аутсайдеры рейтинга самых креативных городов России
Компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали свежий топ-20 самых креативных и инновационных городов России.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты
Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.
Обновлено 01 апреля в 12:52
Футбол
«Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.
Обновлено в 05:34
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.
Обновлено в 06:14
Политика
Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Авто
General Motors собирается купить заводы Ford в России
Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Игры
EA пришлось делать тизер Dragon Age 4 из-за «выходки» главы Bioware
Тизер-трейлер игры Dragon Age 4, показанный на премии The Game Awards, делали с неохотой и в сильной спешке.
Обновлено в 06:18
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:04
Футбол
Канделаки открестилась от нападения на Уткина
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Экономика
Президент РФ подписал закон о новых правилах индексации пенсии
Нововведение меняет систему расчета индексаций и добавок к пенсиям. В каждом регионе принят прожиточный минимум пенсионера.
Обновлено вчера в 10:50
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.
Обновлено 01 апреля в 21:05
Здоровье
В Новосибирской области время работы поликлиник продлят до 20:00
Травников напомнил о реализации проекта «Бережливая поликлиника», в котором к концу 2019 года будут участвовать 44 поликлиники.
Обновлено вчера в 12:27
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 04:37
Космос
Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках
Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.
Обновлено в 05:00
Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валюты
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09