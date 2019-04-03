Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Экономика Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета Правительство считает пожилых россиян проблемой для бюджета страны.

Музыка Певица Монеточка выпустила новый клип на песню «Нимфоманка» Елизавета Гырдымова, более известная как певица Монеточка, опубликовала во вторник, 2 апреля, на своем YouTube-канале новый клип на песню «Нимфоманка».

Армия и оружие В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма» Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».

Происшествия В Самаре произошел крупный пожар в ангаре В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».

Происшествия Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обобрал их Житель китайского города Чжэнчжоу в провинции Хэнань в течение двух лет искусно притворялся богатым и одновременно встречался с 19 девушками, сообщает местный портал Henan.sina.com.

Политика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Технологии У интернет-покупателей воруют деньги с помощью специальных кодов Около 2440 онлайн-магазинов оказались заражены вредоносным программным обеспечением, а полтора миллионов человек в день подверглись риску компрометации данных, выяснили эксперты компании Group-IB.

Общество В Совфеде предложили изменить выплаты на третьего и последующих детей Кутепов предложил совершать единовременную выплату на третьего и последующих детей в размере 50 тыс. руб. Более того, председатель предложил ввести обязательное питание в школах независимо от заработка родителей, возможность бесплатного проезда на внутригородском транспорте для школьников, а также скидку на коммунальные услуги не ниже 30%.

Общество Самара попала в аутсайдеры рейтинга самых креативных городов России Компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали свежий топ-20 самых креативных и инновационных городов России.

Здоровье Как тренироваться для похудения, рассказали эксперты Эксперты из Бразилии и Великобритании рассказали, как эффективно тренироваться для похудения.

Футбол «Интер» собирается подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия Миланский «Интер» намерен подать в суд на «Интер» из Майами, одним из основателей которого является Дэвид Бекхэм.

Общество Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в трети субъектов РФ в 2018 году увеличилась смертность.

Политика Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.

Авто General Motors собирается купить заводы Ford в России Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.

Игры EA пришлось делать тизер Dragon Age 4 из-за «выходки» главы Bioware Тизер-трейлер игры Dragon Age 4, показанный на премии The Game Awards, делали с неохотой и в сильной спешке.

Общество ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол Канделаки открестилась от нападения на Уткина Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.

Экономика Президент РФ подписал закон о новых правилах индексации пенсии Нововведение меняет систему расчета индексаций и добавок к пенсиям. В каждом регионе принят прожиточный минимум пенсионера.

Космос Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май» Ученый отметил, что динамические светильники предназначены для того, чтобы решать проблему десинхроноза, которая может возникнуть у космонавтов на МКС и в дальних космических полетах.

Здоровье В Новосибирской области время работы поликлиник продлят до 20:00 Травников напомнил о реализации проекта «Бережливая поликлиника», в котором к концу 2019 года будут участвовать 44 поликлиники.

Космос Ученые определили источник фотонов в таинственных гамма-всплесках Фотоны, испускаемые длинными гамма-всплесками, берут свое начало в фотосфере «релятивисткой струи», выбрасываемой умирающей взрывающейся звездой, заявляют ученые исследовании, представленном в журнале Nature Communications.