Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Владелец «Группы ЛСР» продал 9,7% акций застройщика за 5,8 млрд руб

РБК09:44

Крупнейший акционер группы ЛСР выставил на продажу 5,5% компании

ПРАЙМвчера в 13:20

Андрей Молчанов продал часть своей доли в группе ЛСР

Rambler News Service05:34

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

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Компания крупнейшего акционера ЛСР продала 9,71% девелопера за 5,8 млрд рублей

Financial One04:31

Акции ЛСР могут снизиться до 600 рублей

Finam.Ru06:30

Андрей Молчанов продал почти 10% акций «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей

Фонтанка.Ру07:58
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Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
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Путин пообещал поддержку иностранцам, открывающим заводы в России

Обновлено в 08:03
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ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея Филонова

Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:08
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Общество

Прошедший март стал одним из самых теплых в России

Март 2019 года стал одним из самых теплых в России за всю историю метеонаблюдений, но не превысил рекорда 2017 года.
Обновлено в 07:43
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Политика

Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Общество

Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Армия и оружие

В Уссурийске военные отреставрировали казармы начала XX века

Обновлено в 07:41
Политика

Политики Эстонии раскритиковали президента страны за визит в Россию

Год назад, 22 мая, Керсти Кальюлайд в интервью изданию Postimees заявила, что готова посетить Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если Россия ратифицирует пограничный договор.
Обновлено в 08:31
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Общество

У Егора Крида закончился контракт с Black Star

Как выяснилось, контракт Егора Крида истек еще в марте 2019 года, и сейчас дирекция Black Star ведет переговоры с артистом, которые определят его дальнейшую судьбу.
Обновлено в 07:07
Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора прибыла в Дагестан

Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Обновлено в 04:41
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России

Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия

На Кубани сотрудница почты прогнала клиентку веником

Обновлено в 09:38
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Футбол

Болельщики «Кальяри» освистали Кена из «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кен стал жертвой оскорблений на почве расовой ненависти во время матча 30-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (2:0). В течение игры группа тифози «Кальяри» оскорбляли Кена.
Обновлено в 00:23
Единоборства

Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.
Обновлено в 07:22
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Обновлено в 06:57
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Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе

Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
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Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
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Андрей Юрьевич Молчанов
Российский предприниматель
Предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР». Доктор экономических наук. Почётный строитель России. Российский государственный и политический деятель.
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