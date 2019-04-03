Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Котировки строительной компании ЛСР устремились вниз. Что случилось?

РБК12:06

Андрей Молчанов продал почти 10% акций «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей

Фонтанка.Ру07:58

Структура Керимова продает 4% акций Полюса в рамках АВВ -- букраннер

Financial One12:34

Андрей Молчанов продал часть своей доли в группе ЛСР

Rambler News Service05:34

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Коммерсантъ05:30

Акции ЛСР могут снизиться до 600 рублей

Finam.Ru06:30

Крупнейший акционер группы ЛСР выставил на продажу 5,5% компании

ПРАЙМвчера в 13:20
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Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Политика

Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб

Хлебзавод Николаева №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.
Обновлено в 12:50
Кино

Скончался актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:46
Общество

За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч

Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»

Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:36
Энергетика

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения

В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца

Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Политика

Глава МИД Турции назвал решенным вопрос покупки С-400 у России

Обновлено в 10:54
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Общество

Поставки спрея «Септолете плюс» в Россию прекращены

Российская компания «КРКА-РУС» прекратила поставки лекарства «Септолете плюс».
Обновлено вчера в 12:52
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Авто

Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля

Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами

Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч

Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено в 12:35
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика

Украина запретила любое авиасообщение с Россией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Как многодетная мать терроризировала Омск

Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
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Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.
Обновлено в 12:43
Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:34
Авто

Hyundai представила руль с сенсорными экранами

В мире современных технологий, где автостроителей можно назвать одними из основных двигателей прогресса, всевозможные кнопки в салоне постепенно уходят в небытие: их все больше стараются заменить сенсорными экранами, давно переставшими считаться признаком премиального авто.
Обновлено в 07:07
Политика

Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57
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Андрей Юрьевич Молчанов
Российский предприниматель
Предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР». Доктор экономических наук. Почётный строитель России. Российский государственный и политический деятель.
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