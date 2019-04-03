Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСРКоммерсантъ 05:30
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:23
Политика
Власти Николаева декоммунизировали черный хлеб
Хлебзавод Николаева №1 сменил название хлеба «Стахановский» на основании закона о декоммунизации.
Обновлено в 12:50
Кино
Скончался актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:46
Общество
За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч
Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на территории завода «Красная нить»
Пожар на площади порядка 200 квадратных метров возник в здании на территории завода "Красная нить" в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца
Поклонники уверены, что дочь Климовой и Месхи растет копией отца Актер опубликовал в микроблоге фото трехлетней Беллы, сравнив его с собственным архивным снимком.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Общество
Поставки спрея «Септолете плюс» в Россию прекращены
Российская компания «КРКА-РУС» прекратила поставки лекарства «Септолете плюс».
Обновлено вчера в 12:52
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Авто
Кроссовер Renault Arkana представят в Москве 11 апреля
Французский автомобильный бренд Renault объявил о намерении представит в Москве новую модель кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами
Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч
Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.
Обновлено в 10:13
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Обновлено в 10:09
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено в 12:35
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
Украина запретила любое авиасообщение с Россией
Регулярное авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Как многодетная мать терроризировала Омск
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 12:07
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять, и напомнил, насколько изменились условия жизни в стране за последние несколько лет.
Обновлено в 12:43
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:34
Авто
Hyundai представила руль с сенсорными экранами
В мире современных технологий, где автостроителей можно назвать одними из основных двигателей прогресса, всевозможные кнопки в салоне постепенно уходят в небытие: их все больше стараются заменить сенсорными экранами, давно переставшими считаться признаком премиального авто.
Обновлено в 07:07
Политика
Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования.
Обновлено в 05:57