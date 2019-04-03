Экономика
Андрей Молчанов избавится от части акций «Группы ЛСР»REGNUM вчера в 22:41
Порядка 5,7 млн обыкновенных акций своей девелоперской компании планирует продать Андрей Молчанов, председатель совета директоров «Группы ЛСР», сообщили в пресс-службе группы. Уточняется, что будут проданы акции контролируемой Молчновым Solneau Limited.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Более половины россиян (57%) считают драки в школах обычным явлением, а 41% - недопустимым, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:04
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Закон о хостелах решили вводить с 1 октября
Решено, что закон вступит в силу с 1 октября этого года - с учетом этой даты закон и будет вынесен на "пленарку".
Обновлено в 04:33
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Правоохранители расследуют уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении мэра Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 05:03
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
Почему Уткин выложил коллаж с Черчесовым после нападения
Обновлено в 04:31
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Наука
Квантовый компьютер Михаила Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовая вычислительная машина, созданная в Гарварде группой Михаила Лукина, решила первую серьезную задачу, экспериментально подтвердив теорию, описывающую рождение Вселенной и переходы между разными формами материи.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Молодая помощница Петросяна показала результат модного эксперимента
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении
Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Во Владивостоке машина провалилась под асфальт
Во Владивостоке машина провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы, сообщает краевое управление МВД.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Инстаграм заблокировал страницу Дианы Арбениной
Вечер 2 апреля преподнес неприятный сюрприз поклонникам Дианы Арбениной и самой артистке: оказался заблокирован ее аккаунт в Instagram, единственной социальной сети, где она появляется достаточно часто.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Пентагон намерен решить «проблему» с покупкой Турцией российских С-400
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы
Принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия, отметил дипломат.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Экс-глава Nissan может быть снова арестован
Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.
Обновлено в 03:47
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Наука
Автопилот Tesla «взломали» и направили автомобиль на встречную полосу
Компания, специализирующаяся на кибербезопасности, показала, что один лишь небольшой рисунок на асфальте способен обмануть автопилот Tesla и вывести машину на встречную полосу.
Обновлено вчера в 03:59
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Политика
Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго
Обновлено в 05:03
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге
Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Общество
PwC назвала Москву самым креативным и инновационным городом России
В индексе креативного капитала среди городов России первую строчку заняла Москва, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование PwC в РФ и фонда Calvert 22.
Обновлено в 02:18
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено вчера в 16:08
Космос
Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание
Ученые из нескольких стран провели самое серьезное испытание теории выдающегося физика Стивена Хокинга, предполагающей, что загадочная темная материя может состоять из первозданных черных дыр микроскопических размеров, к образованию которых привел Большой взрыв.
Обновлено в 00:39