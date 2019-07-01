Политика

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК НавальногоBFM.ru 13:50

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование
 о недвижимости семьи члена президиума генерального совета «Единой России», главы этой партии в Москве Андрея Метельского.
Znak.com08:35

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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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