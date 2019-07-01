с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.

Хоккей Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Политика Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.

Армия и оружие Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Спорт Женская сборная Швеции пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы Женская сборная Швеции одержала победу над национальной командой Латвии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Происшествия В петербургской квартире нашли полуметрового питона В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Политика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих россиян Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика В Кремле допустили встречу Путина с Зеленским Ранее в понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским реальна.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.

Шоу-бизнес Королева выбрала для отпуска любимую одежду подростков Наташа Королева всегда придерживалась необычного стиля в одежде. Порой бывали у звезды и модные проколы.

Политика В Минобрнауки отреагировали на предложение РАН переподчинить ВАК Ранее Президиум РАН поддержал предложение сделать ВАК самостоятельным юридическим лицом, отдельным от Минобрнауки.

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Технологии Вчетверо мощнее: в сеть «слили» результаты тестирования PlayStation 5 В сеть «слили» результаты тестирования PlayStation 5, набравшей 20 тысяч баллов — против 5 тысяч у актуальной модели консоли.