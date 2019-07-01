Политика
Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК НавальногоBFM.ru 13:50
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.
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с чего всё началось
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости семьи члена президиума генерального совета «Единой России», главы этой партии в Москве Андрея Метельского.Znak.com08:35
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