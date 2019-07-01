с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после хищения банковской карты у мужчины в Москве Уголовное дело о хищении имущества у гражданина было возбуждено после его поездки в такси в Москве.

Космос «Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.

Политика Кравчук осудил действия Климкина Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьеру страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь главу МИД Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, поскольку тот не согласовал с ним ответ на ноту МИД РФ по украинским морякам.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Финансы ЦБ РФ поднял тему совершенствования страхования вкладов Банк России приглашает участников рынка к обсуждению консультативного доклада «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации», темой которого является расширение периметра страховой защиты.

Кино Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру фильма «Анна» Фильм «Анна» является римейк культового фильма Бессона «Никита», снятого в 1990 году. Действия ленты происходят в Москве в 1987 году.

Теннис Медведев прошел во второй круг Уимблдона Следующим соперником россиянина будет представитель Австралии Алексей Попырин, который в первом круге обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Происшествия Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.

Космос На снимках Марса обнаружена загадочная шестигранная структура На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Общество Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.

Происшествия Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Общество Как начать экономить, если вы живете от зарплаты до зарплаты – 3 простых шага Около 25% американских семей, зарабатывающих $150 тысяч или более в год, говорят, что они живут от зарплаты до зарплаты, согласно исследованию Nielsen Global Consumer Insights.

Экономика Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев Федеральным министерством с самым большим количеством долгостроев — 85 объектов с уже осуществленными инвестициями на 13,5 млрд руб. — стало МЧС России.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия СК проверит информацию о выдаче пряников с плесенью гимназистам в Королеве Следователи проверят информацию о выдаче покрытых плесенью пряников учащимся в гимназии Королева, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Московской области.

Политика Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания парламента Грузии, и заявила, что больше никогда не будет выступать в России.

Политика Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.

Политика Совбез ООН 16 июля по запросу России обсудит закон о языке на Украине Совет Безопасности ООН по запросу России 16 июля проведёт заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке.

Политика На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ» Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».