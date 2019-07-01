с чего всё началось

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей. Об этом сообщается в расследовании фонда.

Общество Мексиканский город завалило градом Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.

Энергетика ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве ОПЕК намерена утвердить бессрочную хартию о сотрудничестве 24 стран организации.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Армия и оружие Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауфф на Уимблдоне Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Винус Уильямс в матче первого круга Уимблдона.

Политика Певица Нино Катамадзе отказалась от дальнейших выступлений в России Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе больше не планирует выступать в Российской Федерации.

Экономика Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Происшествия Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Политика Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Происшествия В Нижневартовске загорелся жилой дом Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Общество Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.

Здоровье Лучшим неврологом России признали врача из Санкт-Петербурга Лучшим врачом лабораторной диагностики стала Вера Лихачева, заведующая лабораторией в петербургской Городской станции переливания крови.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Политика Эрдоган заявил о поставках С-400 в течение 10 дней Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 будут поставлены в Турцию в течение 10 дней, сообщает NTV.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.