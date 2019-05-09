Общество

Андрей Малахов возмутился некоторыми зрителями парада ПобедыФедералПресс 07:30

Известный телеведущий Андрей Малахов поделился в социальных сетях фотографией зрителей, присутствовавших на параде Победы. На снимке видно двух молодых девушек в ложе, где обычно расположены места для ветеранов. Андрей Малахов задал вопрос о том, каким образом они смогли попасть в эту ложу.
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Главред Mash сообщил о задержании своего сотрудника

Одного из сотрудников Telegram-канала Mash задержали правоохранительные органы. Об этом РБК сообщил главный редактор канала Максим Иксанов.
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Унай Эмери в Лиге Европы: 2014 - финал и 2015 - финал и 2016 - финал и 2019 - финал и ❓# ЛигаЭмери pic.twitter.com / h0YUrkJMC6 UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) 9 мая 2019 г.
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Победа в серии пенальти вывела «Челси» в финал Лиги Европы

В серии пенальти «Челси» победил со счетом 4:3. После двух ударов впереди был «Айнтрахт» — Трапп парировал удар капитана хозяев Сесара Аспиликуэты.
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Российские программисты предупредили о новой угрозе для macOS

Специалисты российской компании «Доктор Веб» обнаружили вредоносное ПО, угрожающее операционной системе masOS: оно позволяет загружать и выполнять на устройстве пользователя любой код на языке Python.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не приехал на парад Победы в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
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США арестовали северокорейское судно Wise Honest, экипаж которого подозревают в нарушении санкций против Пхеньяна.
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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