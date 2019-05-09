Общество
Андрей Малахов возмутился некоторыми зрителями парада ПобедыФедералПресс 07:30
Известный телеведущий Андрей Малахов поделился в социальных сетях фотографией зрителей, присутствовавших на параде Победы. На снимке видно двух молодых девушек в ложе, где обычно расположены места для ветеранов. Андрей Малахов задал вопрос о том, каким образом они смогли попасть в эту ложу.
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