Вывод простой: было бы желание - повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.

Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса. Причина внесения ведущего в список — «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте с Украиной, который состоялся 12 июля.

Кино Главную роль в «Человеке-невидимке» сыграет Оливер Джексон-Коэн Актер сериала «Призраки дома на холме» Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в фильме «Человек-невидимка», об этом 13 июля сообщает издание Deadline.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина» По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.

Футбол Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Происшествия Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих "На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Общество Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Reuters: число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26 По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта, совершенного 12 июля боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле города Кисмайо, расположенного в автономном сомалийском штате Джубаленд.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Происшествия В Тыве погибли две семьи в затонувшем УАЗе Стало известно, что погибшие направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщает информагентство со ссылкой на экстренные службы Бай-Тайгинского района Тувы - Они ехали в сторону чабанской стоянки, - сказал источник агентства.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Футбол ЦСКА вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов» Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Самару на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20 с "Крыльями Советов".

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».