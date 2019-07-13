Политика
Андрей Малахов попал в базу «Миротворца»Известия 06:22
Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса. Причина внесения ведущего в список — «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России» — телемосте с Украиной, который состоялся 12 июля.
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Вывод простой: было бы желание - повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаГазета.Ru 05:51
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Кино
Главную роль в «Человеке-невидимке» сыграет Оливер Джексон-Коэн
Актер сериала «Призраки дома на холме» Оливер Джексон-Коэн исполнит главную роль в фильме «Человек-невидимка», об этом 13 июля сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:14
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия
СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Футбол
Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока
Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Автоспорт
Стартовала квалификация Гран-при Великобритании
Обновлено в 09:00
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы
Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Красноярск накрыл дым от лесных пожаров
Обновлено в 08:27
Теннис
В финале Уимблдона сыграют Симона Халеп и Серена Уильямс
Финал Уимблдона в женской части соревнований пройдет в субботу.
Обновлено вчера в 03:59
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев» имени Сикорского.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Общество
Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».
Обновлено 11 июля в 17:58
Армия и оружие
В Турцию прибыл четвертый самолет с компонентами С-400
Четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой.
Обновлено в 06:10
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
Reuters: число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
По меньшей мере 26 человек погибли в результате теракта, совершенного 12 июля боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле города Кисмайо, расположенного в автономном сомалийском штате Джубаленд.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В Тыве погибли две семьи в затонувшем УАЗе
Стало известно, что погибшие направлялись в сторону чабанской стоянки, сообщает информагентство со ссылкой на экстренные службы Бай-Тайгинского района Тувы - Они ехали в сторону чабанской стоянки, - сказал источник агентства.
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Футбол
ЦСКА вылетел в Самару на матч с «Крыльями Советов»
Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда вылетела в Самару на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20 с "Крыльями Советов".
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09