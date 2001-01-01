Футбол

Андрей Лунин перешел в «Вальядолид»Еженедельник Футбол 04:21

Украинский вратарь продолжит карьеру в «Вальядолиде». 21-летний футболист проведет в «Вальядолиде» сезон-2019/20 на правах аренды. Напомним, Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из «Зари».
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, также играл в молодёжной сборной страны.
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