Футбол
Андрей Лунин перешел в «Вальядолид»Еженедельник Футбол 04:21
Украинский вратарь продолжит карьеру в «Вальядолиде». 21-летний футболист проведет в «Вальядолиде» сезон-2019/20 на правах аренды. Напомним, Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из «Зари».
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