Футбол
Андрей Лунев: «В матче с „Локомотивом“ не хватило полшажочка»Матч ТВ 05:00
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал чего не хватило петербургской команде для победы в матче Олимп-Суперкубка России против «Локомотива».
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«Начнем сезон с победы, вкатимся сразу»: Андрей Лунев оценил предстоящий поединок с «Тамбовом»
Петербургский дневник05:19
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Политика
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Президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В Молдавии намерены привлечь Саакашвили для проведения реформ в стране
Премьер Молдавии Майя Санду заявила о намерении обратиться к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили с просьбой о помощи в проведении реформ в стране.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
В Испании генералом впервые станет женщина
Исполняющая обязанности министра обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес намерена впервые в истории Испании сделать женщину генералом.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Путин обсудил с Совбезом детали разговора с Зеленским
Глава государства обсудил с членами Совбеза детали телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:54
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
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Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Футбол
Тунис вышел в полуфинал Кубка Африки
Победу в четвертьфинале Кубка Африки одержали футболисты Туниса над Мадагаскаром. Игра 11 июля завершилась со счётом 3:0.
Обновлено вчера в 22:26
Гаджеты
Huawei выпустит первый 5G-смартфон в июле
Компания Huawei готовится к релизу своего первого 5G-смартфона Huawei Mate 20 X 5G.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»
Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине».
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Владимир Березин рассказал о борьбе с опухолью
Известный российский диктор Владимир Березин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, что врачи нашли у него гемангиому в позвоночнике.
Обновлено в 06:50
Футбол
Семак рассказал, когда «Зенит» выйдет на нужный уровень
Наставник подвел итог подготовки к сезону-2019/20, заявив, что в скором времени сине-бело-голубые выйдут на нужный уровень.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Мужчина привязал собаку к мопеду и тащил ее за собой
Обновлено в 08:16
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Обновлено в 00:58
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Наука
Газированные напитки и сладкие соки повышают риск развития рака
Употребление газировки и фруктовых соков с добавлением сахара повышает риск развития рака.
Обновлено вчера в 17:44
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Тарзан прокомментировал голое фото Наташи Королевой
11 июля, на фоне скандала с чужим снимком в микроблоге Светланы Лободы, 46-летняя Наташа Королева выложила в Инстаграм абсолютно голое фото, сделанное во время стойки на руках.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Краснодар» может купить полузащитника Зайца
Футбольный клуб «Краснодар» может купить полузащитника «Фенербахче» Миху Зайца.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Начались поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 03:48
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Весной 2019 года Владимир Зеленский был избран президентом Украины по одной простой причине: он не является Петром Порошенко; логично использовать ту же линию и теперь, хотя бы продемонстрировав готовность убирать из власти лжецов и коррупционеров.
Обновлено в 05:35
Политика
В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
Обновлено в 07:35