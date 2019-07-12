Футбол
Андрей Лунев: «В матче с „Локомотивом“ не хватило полшажочка»Матч ТВ 05:00
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал чего не хватило петербургской команде для победы в матче Олимп-Суперкубка России против «Локомотива».
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«Начнем сезон с победы, вкатимся сразу»: Андрей Лунев оценил предстоящий поединок с «Тамбовом»
Петербургский дневник05:19
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Футбол
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Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".
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Недвижимость
Банк России спрогнозировал падение цен на жилье
По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО
В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.
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Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за моста
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Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
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Обновлено в 07:14
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Юный аргентинский вратарь отбил пенальти и умер
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Экономика
ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей
Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 06:34
Политика
В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы
Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 05:37
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Польше разыскивают пятилетнего мальчика из России
В Польше полиция разыскивает пятилетнего мальчика из России, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
Состояние избитой и истерзанной девочки из Ингушетии стабилизировалось
Стало известно, что состоянии 7-летней девочки из Республики Ингушетия стабилизировалось.
Обновлено вчера в 00:11
Экономика
ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках
Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.
Обновлено в 02:47
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено вчера в 14:02
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В России увеличится прожиточный минимум
Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Политика
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В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».
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Политика
В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»
На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов».
Обновлено в 05:49
Политика
Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера
Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.
Обновлено в 04:18
Футбол
В «Спартаке» считают сбалансированным количество логотипов на форме
Количество логотипов спонсоров на форме московского "Спартака" является сбалансированным, клуб гордится многочисленными партнерами, заявил коммерческий директор "красно-белых" Александр Атаманенко.
Обновлено в 06:52
Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:06
Политика
Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Приангарье завели дело на мэра, спасавшего свой дом от паводка
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 05:14