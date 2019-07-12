Футбол

Андрей Лунев: «В матче с „Локомотивом“ не хватило полшажочка»Матч ТВ 05:00

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал чего не хватило петербургской команде для победы в матче Олимп-Суперкубка России против «Локомотива».
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Лунев надеется, что неудача в матче за Суперкубок закалит «Зенит»

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