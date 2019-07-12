Вратарь «Зенита» Андрей Лунев рассказал чего не хватило петербургской команде для победы в матче Олимп-Суперкубка России против «Локомотива».

Андрей Лунев: «В матче с „Локомотивом“ не хватило полшажочка»

Футбол Болельщики напали на министра спорта ДР Конго после неудачи сборной В серии пенальти мадагаскарцы оказались точнее. После неудачи сборной пострадал министр спорта ДР Конго.

Политика Опрос показал отношение россиян к Грузии Приблизительно половина российский граждан (48%) относится к Грузии безразлично, 37% - хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ".

Недвижимость Банк России спрогнозировал падение цен на жилье По мнению аналитика УПН Михаила Хорькова, рост цен на первичном рынке, особенно в условиях нынешнего превалирования предложения над спросом, приведет к падению продаж нового жилья.

Происшествия Полковника МВД жестоко избили в столичном СИЗО В московском СИЗО, по предварительным данным, сильно избили задержанного по подозрению в мошенничестве полковника МВД Ивана Кибальниченко, который имел среди коллег прозвище Киборг.

Происшествия Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).

Гаджеты Samsung Galaxy Note 10 5G может получить 12 Гб оперативной памяти Новая информация о 5G-модели смартфона Samsung Galaxy Note 10 5G появилась в Сети.

Экономика ЦБ докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк на 2,73 млрд рублей Банк России докапитализирует Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк, Нижний Новгород) на 2,73 млрд рублей и станет владельцем более 99,9% акций кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

Политика В МИД заявили о готовности работать с новым генсеком Совета Европы Россия готова работать с избранным в июне этого года генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Происшествия В Польше разыскивают пятилетнего мальчика из России В Польше полиция разыскивает пятилетнего мальчика из России, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Экономика ФНС и Росреестр готовят сверку данных о земельных участках Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты.

Экономика В России увеличится прожиточный минимум Министерство труда и социальной защиты РФ заявило о намерении увеличить прожиточный минимум трудоспособных граждан России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.

Политика Президент Грузии оценила нежелание Путина вводить санкции В интервью Associated Press она прокомментировала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Грузии, передает «Коммерсант».

Политика Трамп «убил» Терминатора: президент США заявил о смерти Шварценеггера Трамп «похоронил» Шварценеггера. На выступлении в Белом доме президент США заявил, что лично видел смерть голливудского актера.

Футбол В «Спартаке» считают сбалансированным количество логотипов на форме Количество логотипов спонсоров на форме московского "Спартака" является сбалансированным, клуб гордится многочисленными партнерами, заявил коммерческий директор "красно-белых" Александр Атаманенко.

Политика Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца замруководителя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Песков назвал прагматичным разговор Путина и Зеленского Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал прагматичным первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского.