Футбол

Андрей Лунев: «Низкое место „Вильярреала“ еще ни о чем не говорит»Матч ТВ 04:00

Зенит — Фенербахче
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, 21 февраля
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Магомед Оздоев
4′
Сердар Азмун
19′
Эрнани
34′
Сердар Азмун
37′
40′
Мартин Шкртел
43′
Мехмет Топал
45′+1′
Альпер Потук
46′
Альпер Потук
Толгай Арслан
Вильмар Барриос
50′
Эрнани
Роберт Мак
56′
67′
Хасан Али Калдырым
Исмаиль Кейбаши
71′
Толгай Арслан
Сердар Азмун
76′
80′
Жаилсон Маркес
Ислам Слимани
Сердар Азмун
Антон Заболотный
80′
83′
Шенер Озбайраклы
Артем Дзюба
Леон Мусаев
88′
90′+1′
Элиф Элмаз
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы для своей команды прокомментировал вратарь «Зенита» Андрей Лунев.
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Андрей Лунев: «Низкое место „Вильярреала“ еще ни о чем не говорит»

Матч ТВ04:00

Андрей Лунев: «Низкое место „Вильярреала“ еще ни о чем не говорит»

Sportbox.RU04:00
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