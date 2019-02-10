Хоккей

Воробьёв назвал состав на матч с чехамиНева Спорт 05:32

Россия
Чехия
3 – 1
Матч завершён
Хоккей, Хоккейные игры Бейер
Групповой этап, сегодня
29'
Томаш Зогорна
Андрей Кузьменко
35'
Андрей Кузьменко
40'
Александр Кадейкин
54'
Информация о матче: LiveResult.Ru, Интерфакс
Швеция
4 – 2
Россия
3-й период
Показать детали
Скрыть
Есть состав на матч с чехами — заключительный на Шведских хоккейных играх. Изучаем, заряжаемся на красивую игру 🔥 Смотреть можно на @MatchTV и на https://t.co/hVuJjUSFTb pic.twitter.com/DHDpP8tcRM — Хоккей России (@russiahockey) 10 февраля 2019 г. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сборная Финляндии обыграла по буллитам команду Швеции (5:4)

Спорт-Экспресс12:19

Россия — Чехия. Денисенко сыграет в первом звене с Михеевым и Кадейкиным

Sports.ru05:49

Сборная России по хоккею стала второй на шведском этапе Евротура

РИА Новости12:41

Сборная России обыграла команду Чехии в своем заключительном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр

Эхо Москвы08:30

Сборная России заняла второе место на Шведских играх и уверенно лидирует в зачете Евротура

Sport24.ru12:22

Сборная Швеции проиграла Финляндии в заключительном матче домашнего этапа Евротура

Матч ТВ12:04

Сборная России заняла второе место на Шведских хоккейных играх

Чемпионат12:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей

Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Кино

«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Общество

В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле

Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия

На «Маршах материнского гнева» прошли задержания

В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино

Мультфильм «Лего-2» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 16:45
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Происшествия

В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек

Обновлено в 12:36
Общество

В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке

На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия

СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром

Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита

На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Музыка

Украину на Евровидении может представить гражданка России

Обновлено в 13:21
Общество

Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Спорт

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены

Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов

Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Транспорт

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Общество

Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву

Обновлено в 16:53
Общество

Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

Обновлено в 07:28
Общество

В российские города вернут палатки и ларьки

Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки.
Обновлено в 11:17
Политика

Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.
Обновлено в 15:37
Политика

В Росрыболовстве прокомментировали статью CNN о российском минтае

Обновлено в 13:56
Футбол

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетиком» в матче чемпионата Испании

Обновлено в 16:38
Наука

Ученые отбили у комаров аппетит

Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров.
Обновлено в 16:18
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино

В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку

Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество

Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение

Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Музыка

В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»

Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
ещё по теме
Главное