Футбол
Андрей Козлов: «„Оренбургу“ не хватило фарта»Матч ТВ 02:24
Савелий Козлов
|3′
Сергей Терехов
|4′
Сергей Бреев
|25′
|38′
Раванелли
|48′
Олег Иванов
|56′
Беким Балай
Сергей Бреев
Андрей Козлов
|59′
Михаил Сиваков
|60′
Савелий Козлов
Вадим Афонин
|69′
Денис Попович
|73′
|77′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Денис Попович
Андреа Чуканов
|82′
|84′
Олег Иванов
Магомед Митришев
|84′
Раванелли
Одисе Роши
Андрей Малых
|90′+1′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
91
Фролов
12
Малых
3
Сиваков
6
Бегич
29
Афонин
13
Терехов
19
Сутормин
8
Мишкич
9
Козлов
11
Чуканов
7
Деспотович
16
Городов
40
Уциев
23
Швец
20
Нижич
3
Плиев
13
Мохаммади
21
Роши
95
Митришев
8
Шиманский
11
Силва
17
Мбенг
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов высказался о поражении от «Ахмата» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России.
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