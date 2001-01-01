Футбол

Андрей Козлов: «„Оренбургу“ не хватило фарта»Матч ТВ 02:24

Оренбург — Ахмат
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Газовик»
Савелий Козлов
3′
Сергей Терехов
4′
Сергей Бреев
25′
38′
Раванелли
48′
Олег Иванов
56′
Беким Балай
Сергей Бреев
Андрей Козлов
59′
Михаил Сиваков
60′
Савелий Козлов
Вадим Афонин
69′
Денис Попович
73′
77′
Беким Балай
Аблай Мбенг
Денис Попович
Андреа Чуканов
82′
84′
Олег Иванов
Магомед Митришев
84′
Раванелли
Одисе Роши
Андрей Малых
90′+1′
Нападающий «Оренбурга» Андрей Козлов высказался о поражении от «Ахмата» (1:3) в матче 22-го тура чемпионата России.
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Андрей Козлов: «„Оренбургу“ не хватило фарта»

Матч ТВ02:24

Нападающий ФК «Оренбург» Андрей Козлов: «Это очень обидное поражение»

Оренбургская неделя01:42
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