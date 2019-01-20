Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в ПсковеИнтерфакс 06:43

Обряд венчания совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон. На венчании присутствует узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского - режиссер Никита Михалков.

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Как передал корреспондент "Интерфакса", церемония прошла в Троицком соборе. Обряд венчания совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове

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