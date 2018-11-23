Представители исполнительной и законодательной власти собрались 23 ноября в Ялте. Проходит заседание под руководством главы государства. Спецификой встречи оказался неформальный диалог Владимира Путина с руководителями субъектов.

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Армия и оружие Армия и оружие ВСУ провели учения на побережье Азовского моря Военнослужащие Украины провели учения на побережье Азовского моря, отработав манёвры по пресечению высадки вражеских войск.

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Армия и оружие Армия и оружие СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.

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