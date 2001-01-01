Футбол
Андрей Каряка: «Остается надеяться, что Дзюба продолжит в том же духе»Sportbox.RU 11:22
Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка отметил, что после двух стартовых матчей в отборе на Евро-2020 против Бельгии и Казахстана сложно делать далеко идущие выводы об игре команды Станислава Черчесова.
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Политика
Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах
Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.
Обновлено в 11:08
Экономика
Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.
Обновлено в 11:49
Политика
Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался
В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Политика
Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину
Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:57
Спорт
Ханю пропустит командный чемпионат мира из-за травмы колена
Обновлено в 11:48
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
Обновлено в 08:00
Футбол
Андреа Пирло: «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона»
«Ювентус» может их уничтожить в плане физической мощи. «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона».
Обновлено в 12:15
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Политика
СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов
Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.
Обновлено в 09:01
Спорт
Маргарита Васильева винит в СБР в бездействии по ее допинговому делу
Российская биатлонистка Маргарита Васильева обвинила СБР в отсутствии поддержки по ее делу с пропуском допинг-тестов.
Обновлено в 12:25
Авто
Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов
Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Футбол
Халк: «Порту» нужна была помощь, и я ушёл в «Зенит»
Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк рассказал о переходе из «Порту» в петербургский «Зенит».
Обновлено в 10:28
Политика
МИД России обвинил США в «злобной клевете» из-за доклада Мюллера
Дипломаты посчитали, что американцы попались на "злобной клевете" из-за многих обвинений в "российском вмешательстве" и призвали Вашингтон признаться в этом.
Обновлено в 11:33
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни»
Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.
Обновлено в 10:58
Экономика
Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина
Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого вина емкостью 0,75 л до 207 руб. Проект ведомственного приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 09:46
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Экономика
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Военный, ударивший ножом подростка в Ярославле, гуляет на свободе
8 марта, около десяти вечера, у Знаменских ворот в Ярославле произошло нападение на 15-летнего подростка.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
У границ России обнаружен третий за день американский бомбардировщик
Сообщается, что ранее в понедельник на расстоянии 140 километров от морской границы Калининградской области были обнаружены два бомбардировщика B-52H Stratofortress, причем один из самолетов затем продолжил полет в небе над юго-западом Литвы в районе полигона Казлу-Руде, что в 60 км от российско-литовской границы.
Обновлено в 10:41