Андрей Каряка: «Остается надеяться, что Дзюба продолжит в том же духе»Sportbox.RU 11:22

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка отметил, что после двух стартовых матчей в отборе на Евро-2020 против Бельгии и Казахстана сложно делать далеко идущие выводы об игре команды Станислава Черчесова.

Андрей Каряка: «Остается надеяться, что Дзюба продолжит в том же духе»

Политика Совфед и Госдума не смогли договориться насчет закона о хостелах Согласительная комиссия, в состав которой входят представители Совета Федерации и Государственной думы, не смогла найти приемлемый для всех вариант по поводу даты вступления в силу закона о запрете на хостелы в жилых домах.

Экономика Суд отклонил иск «Траста» к «дочке» «Рост банка» на 205 млрд рублей Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «Траст», который требовал признать незаконной сделку по внесению прежним руководством «Рост банка» (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд руб. в уставный капитал дочернего ООО «Рост инвестиции», передает агентство «Прайм» из зала суда.

Политика Дмитрий Гудков узнал об угрозе тюрьмы и испугался В своем Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков рассказал, что ему может грозить тюрьма — для этого лишь надо, чтобы в ближайшее время у него было еще одно административное задержание.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

Политика Верховный суд РФ вернул КПРФ иск об отказе передачи мандата Грудинину Верховный суд России вернул без рассмотрения иск КПРФ на отказ ЦИК России передать мандат депутата Госдумы гендиректору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Армия и оружие Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.

Политика СМИ раскрыли планы Порошенко на случай проигрыша президентских выборов Петр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы, если проиграет президентские, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на штаб Порошенко.

Спорт Маргарита Васильева винит в СБР в бездействии по ее допинговому делу Российская биатлонистка Маргарита Васильева обвинила СБР в отсутствии поддержки по ее делу с пропуском допинг-тестов.

Авто Обновленный кроссовер KIA Sorento замечен во время тестов Компания KIA продолжает дорожные испытания кроссовера Sorento нового поколения. На днях новинку снова заметили на дорогах Южной Кореи.

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Политика Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".

Политика МИД России обвинил США в «злобной клевете» из-за доклада Мюллера Дипломаты посчитали, что американцы попались на "злобной клевете" из-за многих обвинений в "российском вмешательстве" и призвали Вашингтон признаться в этом.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Происшествия В Польше арестовали для экстрадиции совладельца «Зимней вишни» Скрывшийся от следствия экс-гендиректор основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня" и совладелец комплекса Вячеслав Вишневский временно арестован в Польше для дальнейшей экстрадиции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры республики Эва Бялик.

Экономика Минфин предложил повысить минимальные цены на игристые вина Министерство финансов России выступило за повышение минимальной розничной цены на бутылку игристого вина емкостью 0,75 л до 207 руб. Проект ведомственного приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Общество Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Экономика Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Армия и оружие Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Происшествия Военный, ударивший ножом подростка в Ярославле, гуляет на свободе 8 марта, около десяти вечера, у Знаменских ворот в Ярославле произошло нападение на 15-летнего подростка.