Футбол

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»
Матч ТВ
03:35

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко может заменить Сергея Родионова на посту генерального директора. Тот, в свою очередь, может перейти на работу в академию «Спартака». Также сообщалось, что клубе, возможно, будет возвращена должность спортивного директора.
Матч ТВ03:35

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Кононов приехал на заседание совета директоров «Спартака»

Спорт-Экспресс03:57

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Матч ТВ03:35

Андрей Федун приехал на совет директоров «Спартака»

Sportbox.RU03:35

Во вторник состоится заседание совета директоров «Спартака»

Sport24.ruвчера в 04:25

«Главная задача». «Спартак» - чемпион сезона-2018/19

Soccer.ru15 декабря в 11:40
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Футбол

Мамаев попросил суд встретить Новый год с семьёй

5 декабря срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года.
Обновлено в 04:17
Футбол

Митрович признан лучшим футболистом года в Сербии

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович признан лучшим футболистом 2018 года в Сербии.
Обновлено в 02:18
Футбол

«Манчестер Сити» проявляет интерес к Иско

"Манчестер Сити" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Иско, информирует AS.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

Парфенов хочет видеть в «Урале» Кокорина с Мамаевым

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов заявил, что готов принять в команде арестованных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол

Жорже Мендеш: «Роналду хотел перейти в „Ювентус“ еще в январе»

Напомним, что Роналду перебрался в «Ювентус» в июле 2018 года за 100 миллионов евро.
Обновлено в 00:26
Футбол

Зюле: «Бавария» пройдёт «Ливерпуль»

Защитник мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле поделился ожиданиями от противостояния с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:30
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

Выступающее во втором дивизионе московское "Торпедо" проведет товарищеский матч со старейшим футбольным клубом мира английским "Шеффилдом".
Обновлено вчера в 19:50
Футбол

Айртон: «Посвящу всего себя защите цветов „Спартака“»

Новый защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено вчера в 16:49
Футбол

Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол

Немецкий футбольный клуб испугался морозов в Краснодаре и оконфузился

Леверкузенский «Байер» отреагировал в Twitter-аккаунте на результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, где немецкой команде предстоит встретиться с российским клубом «Краснодар».
Обновлено вчера в 14:08
Футбол

Уилшир получил очередную травму. Он выбыл на пять недель

Полузащитник «Вест Хэма» Джек Уилшер получил травму. Англичанин повредил голеностоп.
Обновлено в 01:12
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Аталанта» принимала римский «Лацио».
Обновлено вчера в 16:32
Футбол

Вернблум получил серьёзную травму и рискует пропустить остаток сезона

Поначалу врачам показалось, что травма не носит серьёзного характера, однако позже стало ясно, что Вернблум выбыл из строя надолго.
Обновлено в 04:11
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Дженнаро Гаттузо: «Об Игуаине будут продолжать говорить, мы ничего не сделаем с этим»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игровой форме форварда Гонсало Игуаина, который не может забить на протяжении нескольких встреч.
Обновлено в 03:10
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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