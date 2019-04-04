Футбол

Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»Евро-футбол.ру 13:20

Член совета директоров столичного "Спартака" Андрей Федун поведал о стоимости клуба.
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Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ru14:01

За 16 лет - один трофей... Андрей Червиченко - о стоимости «Спартака» в 1 млрд евро: Думаю, цена завышена в 10 раз

Спорт уик-энд13:54

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ru13:31

Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»

Евро-футбол.ру13:20

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспресс14:00

Федун: «Хотите купить „Спартак“? Платите миллиард»

Sport.ru13:59

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБК13:55
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Армия и оружие

Мотострелки Северного флота провели учение с боевой стрельбой

Обновлено в 11:17
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:37
Политика

Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".
Обновлено в 12:00
Финансы

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.
Обновлено в 11:27
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова

В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи, нефть пошла вверх

Обновлено в 12:25
Кино

Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:55
Политика

Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), отметил важность равенства прав всех делегаций стран Совета, но призвал РФ заплатить взнос в бюджет организации.
Обновлено в 06:53
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше

Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.
Обновлено в 06:17
Спорт

Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.
Обновлено в 12:32
Здоровье

Плохое питание оказалось вреднее употребления табака

Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.
Обновлено в 10:43
Общество

Голикова рассказала о росте смертности в России

В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия

Ространснадзор проверит трассу Москва — Тула после смертельного ДТП

Ространснадзор проведет проверку дороги Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Политика

В Японии выразили протест учениям России на Курилах

Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 01:03
Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Общество

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В кубанском вузе арестовали группу торговцев дипломами

"В марте 2019 года при получении 1 миллиона 800 тысяч рублей для зачисления в вуз и последующего получения диплома пятью гражданами одна из секретарей была задержана на рабочем месте сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по краю", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:34
Кино

Памяти Хита Леджера: Сегодня актер отметил бы 40-летие

Обновлено в 08:49
Футбол

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем

Обновлено в 07:22
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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