Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»Евро-футбол.ру 13:20

Андрей Федун: «„Спартак“ стоит не меньше миллиарда евро»

Политика Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.

Политика Зеленский согласился сдать анализы в частной клинике Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский согласился сдать анализы вместе с Петром Порошенко, но не в медпункте стадиона "Олимпийский".

Финансы Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд.

Авто Audi Q8 планируют выпускать в России В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.

Происшествия Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.

Кино Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Политика Путин поручил принять закон по защите капиталовложений Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.

Происшествия Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова В случае если сенатор не представляет отчет вовремя, через 30 дней должно быть принято решение о досрочном прекращении его полномочий, говорится в законе.

Происшествия В Зеленограде автомобиль сбил ребенка и скрылся с места ДТП Автомобиль сбил несовершеннолетнего в Зеленограде на улице Новокрюковской, водитель скрылся с места происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Политика Генсек Совета Европы призвал Россию сделать взнос Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая перед парламентариями Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ), отметил важность равенства прав всех делегаций стран Совета, но призвал РФ заплатить взнос в бюджет организации.

Политика ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России Родственник жертв считают, что Россия прямо или косвенно несет ответственность за крушение самолета и гибель их родных, а также, что она не расследовала катастрофу надлежащим образом и отказалась сотрудничать с другими следственными группами.

Шоу-бизнес У Меган Маркл нашёлся двойник, но на несколько размеров больше Сходство с Меган Маркл принесло Эрике массу новых поклонников, но она и сама сделала себе имя благодаря модельной работе.

Спорт Российская тяжелоатлетка Ломова временно отстранена из-за допинга Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение временно отстранить серебряного призера чемпионата Европы 2014 года в весовой категории до 63 кг россиянку Надежду Ломову, передает ТАСС.

Здоровье Плохое питание оказалось вреднее употребления табака Нездоровое питание уносит больше человеческих жизней во всем мире, чем курение табака, пишет The Guardian.

Общество Голикова рассказала о росте смертности в России В 32 регионах России в 2018 году выросла смертность.

Происшествия В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.

Политика В Японии выразили протест учениям России на Курилах Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Общество Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.

Общество Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.

Происшествия В кубанском вузе арестовали группу торговцев дипломами "В марте 2019 года при получении 1 миллиона 800 тысяч рублей для зачисления в вуз и последующего получения диплома пятью гражданами одна из секретарей была задержана на рабочем месте сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по краю", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Экономика Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.