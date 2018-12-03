Футбол

У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки
Спорт-Экспресс
09:23

У 34-летнего игрока выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, полученный во время матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2). - Здоровья, Андрей! - сообщается в официальном Твиттере красно-белых. 🚑 Ещенко отправится в Рим Защитник #Спартак’а Андрей Ещенко прошел углубленное медицинское обследование.
Спорт-Экспресс09:23

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У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Спорт-Экспресс09:23

У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена

Чемпионат09:13

Андрей Ещенко отправится на лечение в Рим

РИА Новости09:12

У Ещенко подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Матч ТВ09:09

У Ещенко подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Sportbox.RU09:09

У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки

Советский спорт08:53

У Ещенко подозрение на разрыв передней крестообразной связки. Он отправится в римскую клинику

Sports.ru08:56
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Футбол

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:22
Футбол

УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона

УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 09:21
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 08:21
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается до десяти тысяч зрителей

До десяти тысяч зрителей ожидается на матче 16-го тура премьер-лиги Арсенал Зенит, сообщает официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:19
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 08:32
Футбол

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск

Обновлено в 09:15
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
Обновлено в 09:13
Футбол

Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике

Аргентинский футболист Диего Марадона, возглавляющий мексиканский ФК «Дорадос», попытался ударить болельщика после игры с «Атлетико Сан-Луис».
Обновлено в 09:09
Футбол

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 08:34
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 08:38
Футбол

Две россиянки вошли в список арбитров женского ЧМ-2019

Россиянки Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина включены в список арбитров, которые будут обслуживать матчи женского чемпионата мира по футболу 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 09:24
Футбол

Такума Нисимура: «Хочу приносить больше пользы ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) заявил, что хотел бы приносить больше пользы команде.
Обновлено в 08:47
Футбол

Матч «Локомотив» - «Рубин» в Кубке России начнется с минуты молчания в память о погибшем Ломакине

Футболисты Локомотива в матче финала Кубка России с Рубином 5 декабря сыграют в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания.
Обновлено в 09:14
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Андрей Ещенко
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Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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