Футбол

Андрей Ещенко: отправили в дубль «Спартака» из-за «лайка»
Комсомольская правда
05:45

Напомним, что в сентябре этого года Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с "основой". До этого актер Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стихотворение, в котором критиковал тренера "Спартака" Массимо Карреру. Свои "лайки" поставили к записи Ещенко и Глушаков.
Комсомольская правда05:45

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Футболист «Спартака» Ещенко впервые рассказал о конфликте с Каррерой

РБК05:14

Ещенко подтвердил, что был переведен в дубль за «лайк»

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Ещенко рассказал, за что Каррера отстранил его от работы с основным составом «Спартака»

RT на русском04:27

Ещенко подтвердил, что Каррера отстранил его и Глушакова от основного состава за «лайки»

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Ещенко: лайк — повод, чтобы оправдать решение по Глушаку, меня прицепом затащили

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Андрей Ещенко: «За что отправили в дубль? За лайк»

Спорт-Экспресс03:47

Ещенко: «За что отправили в дубль? За лайк»

Soccer.ru03:39
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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