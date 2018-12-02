Футбол
Андрей Ещенко: отправили в дубль «Спартака» из-за «лайка»
Андрей Ещенко: отправили в дубль «Спартака» из-за «лайка»Комсомольская правда05:45
Напомним, что в сентябре этого года Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с "основой". До этого актер Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стихотворение, в котором критиковал тренера "Спартака" Массимо Карреру. Свои "лайки" поставили к записи Ещенко и Глушаков.
Комсомольская правда05:45
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