У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.

Андрей Ещенко: «Знаю, почему у спартаковцев летели „кресты“»

Футбол Футбол «Локомотив» прошел медосмотр перед сборами Футболисты московского «Локомотива» прошли плановый медосмотр. В понедельник команда отправится в Катар на первый сбор.

Футбол Футбол Зобнин начал тренироваться без ограничений Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин полностью завершил восстановление после травмы мениска левого коленного сустава и приступил к тренировкам без ограничений, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

Футбол Футбол Фабрегас и Головин вошли в заявку «Монако» на матч с «Марселем» Испанец Сеск Фабрегас и россиянин Александр Головин вошли в заявку "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу против "Марселя", сообщает официальный Twitter монегасков.

Футбол Футбол Ивелин Попов может перейти в «Ростов» "Спартак" ранее сообщил о расторжении контракта с Поповым. Футболист перешёл в московский клуб из краснодарской "Кубани" в 2015 году.

Футбол Футбол «Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

Футбол Футбол Марадона успешно перенес операцию

Футбол Футбол «Барселона» интересуется Льоренте Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.

Футбол Футбол Марселино: не боюсь увольнения из «Валенсии» Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль признался, что не боится отставки с поста наставника испанской команды.

Футбол Футбол Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок» Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.

Футбол Футбол «Жирона» и «Алавес» сыграли вничью "Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.

Футбол Футбол Коноплянка намерен уйти из «Шальке» Украинский полузащитник Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке».