Футбол

Андрей Ещенко: «Знаю, почему у спартаковцев летели „кресты“»
Спорт-Экспресс
04:00

У "Спартака" – шестые "кресты" за полтора года Получил травму из-за ссылки в дубль – Год назад у вас был сбор здесь же.
Спорт-Экспресс04:00

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Ещенко - о травме: "Кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было"

Спорт-Экспресс04:35
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Футбол

«Локомотив» прошел медосмотр перед сборами

Футболисты московского «Локомотива» прошли плановый медосмотр. В понедельник команда отправится в Катар на первый сбор.
Обновлено в 04:49
Футбол

Полузащитник «Анжи» Глебов перешёл в «Ростов»

Обновлено в 02:49
Футбол

Юрген Клопп: «7 очков отрыва от „Манчестер Сити“ ничего не значат»

Обновлено в 03:58
Футбол

Зобнин начал тренироваться без ограничений

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин полностью завершил восстановление после травмы мениска левого коленного сустава и приступил к тренировкам без ограничений, сообщает пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
Обновлено в 02:13
Футбол

Фабрегас и Головин вошли в заявку «Монако» на матч с «Марселем»

Испанец Сеск Фабрегас и россиянин Александр Головин вошли в заявку "Монако" на матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу против "Марселя", сообщает официальный Twitter монегасков.
Обновлено вчера в 13:50
Футбол

Ивелин Попов может перейти в «Ростов»

"Спартак" ранее сообщил о расторжении контракта с Поповым. Футболист перешёл в московский клуб из краснодарской "Кубани" в 2015 году.
Обновлено в 04:53
Футбол

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии

Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Обновлено вчера в 14:30
Футбол

Марадона успешно перенес операцию

Обновлено в 00:18
Футбол

«Барселона» интересуется Льоренте

Контракт Льоренте со «шпорами» рассчитан до 30 июня этого года, поэтому боссы «Барселоны» рассчитывают приобрести игрока за небольшую сумму.
Обновлено в 03:50
Футбол

Марселино: не боюсь увольнения из «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль признался, что не боится отставки с поста наставника испанской команды.
Обновлено в 04:37
Футбол

Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью

"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

Коноплянка намерен уйти из «Шальке»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке».
Обновлено в 01:53
Футбол

В Северной Ирландии вратарь забил гол со своей половины поля

Обновлено вчера в 12:52
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Андрей Ещенко
Российский футболист
Российский футболист, защитник московского «Спартака».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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