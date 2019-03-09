Андрей Ещенко: «Хотел бы сыграть против Месси»Спорт-Экспресс 04:58

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко сказал, что он хотел бы сыграть против нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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