Политика
Мурманский вестникВладимир Путин встретился с главой Мурманской области
Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Происшествия
В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека
Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Американский лидер Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине — средства, предназначенные для этого, заморожены на счетах.
ФАН вчера в 00:25
Политика
МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства
Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Футбол
«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро
Спорт-Экспресс 08:14
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Автоспорт
Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Политика
В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными
В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Футбол
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Футбол
«Зенит» дозаявил Краневиттера в РПЛ
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вошел в заявку команды для участия в РПЛ под 32-м номером.
Матч ТВ 09:35
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Энергетика
«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты
Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Космос
Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
РИА Новости вчера в 01:12
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35