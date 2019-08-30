Политика

Мурманский вестникМурманский вестникВладимир Путин встретился с главой Мурманской области

Сегодня состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
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Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом

ТВ-2106:48

Путину представили проект «Новый Мурманск»

ТВ Центр07:40

Сегодня состоялась встреча Путина с Чибисом

Московский Комсомолец Мурманск06:59

Владимир Путин поддержал все предложения Андрея Чибиса по развитию Мурманской области

КП - Мурманск07:40

Владимир Путин поддержал все предложения Андрея Чибиса по развитию региона

Большое Радио06:48

Владимир Путин встретился с главой Мурманской области

Мурманский вестник06:33

Владимир Путин встретился с Андреем Чибисом

Би-порт06:26
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Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Происшествия

В Якутии при аварийной посадке Ан-2 погибли два человека

Два человека погибли при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Кобяйском районе Якутии.
REGNUM 08:45
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СПБ), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Политика

Кремль пообещал пригласить Зеленского на 75-летие Победы в Москву

Интерфакс 09:35
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Политика

Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Американский лидер Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине — средства, предназначенные для этого, заморожены на счетах.
ФАН вчера в 00:25
Политика

МИД выразил надежду на адекватность нового украинского правительства

Москва внимательно наблюдает за происходящим на Украине и рассчитывает, что новое поколение украинских политиков окажется более ответственным и адекватным, в отличие от представителей прежнего режима, заявило Министерство иностранных дел России.
Ведомости 09:22
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Происшествия

СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Футбол

«Славия» отказалась продавать Соучека в «Динамо» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспресс 08:14
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Бельгии, Квят стал 17-м

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучший результат в первой практике на Гран-при Бельгии.
Sport24.ru 07:16
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Политика

Зеленский внёс в Раду законопроект о сокращении числа депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о сокращении числа депутатов в парламенте страны и закреплении пропорциональной избирательной системы.
RT на русском вчера в 09:49
Общество

Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Наука

Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию

Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09
Футбол

Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы

Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».
Известия 07:29
Футбол

«Зенит» дозаявил Краневиттера в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер вошел в заявку команды для участия в РПЛ под 32-м номером.
Матч ТВ 09:35
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Энергетика

«Дочка» НОВАТЭКа получила новое месторождение под СПГ-проекты

Участок, на котором компания получила право вести разведку и добычу углеводородов, расположен на территории Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), он граничит с Трехбугорным и Гыданским лицензионными участками НОВАТЭКа.
РБК 10:11
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

РИА Новости вчера в 01:12
Политика

На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»

Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Экономика

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета 10:12
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

REGNUM 04:22
Политика

Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег

16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
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