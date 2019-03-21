Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской областиВести.Ru 05:42

с чего всё началось

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, передает "Интерфакс".

Политика Рогозин пообещал наказать клевещущих на ракетно-космическую отрасль Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал наказать тех, кто несправедливо критикует ракетно-космическую отрасль в СМИ.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе Балерина Анастасия Волочкова выложила видео на своей странице в соцсети Instagram, в котором рассказала подписчикам об ежедневном рационе питания.

Экономика Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.

Экономика Visa и MasterCard захотели лишить денег В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.

Экономика Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.

Авто В 2018 году россияне приобрели порядка 1 млн автомобилей с АКП За весь прошлый год в России было реализовано 941 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, что составляет 56,3% всего объема российского рынка.

Политика ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы Основной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

Энергетика Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

ЖКХ До конца года в Петербурге расселят пять аварийных домов В течение 2019 года власти Петербурга планируют расселить все оставшиеся аварийные дома, стоящие на учете с 1 января 2017 года.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.

Политика Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.

Авто Появились данные про новый кроссовер Buick В сети появились свежие снимки новой модели кроссовера американской компании Buick.

Футбол Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.

Транспорт Россию покроет сеть высокоскоростных железных дорог В «РЖД» расставили приоритеты в строительстве скоростных и высокоскоростных железных дорог на территории России.

Интернет Facebook хранила без шифрования сотни миллионов паролей пользователей Facebook хранила пароли 200-600 млн пользователей на внутренних серверах без шифрования в текстовых файлах.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Политика Задержан бывший президент Бразилии Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.

Армия и оружие CNN назвал переброску B-52 в Европу «сигналом для России» Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.

Футбол Курбан Бердыев: Выбрали Черчесова, но я хотел работать в сборной Главный тренер Рубина Курбан Бердыев сообщил, что был готов работать в сборной России. Там было несколько претендентов.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Политика МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.