Политика
Андрей Чибис стал врио главы Мурманской областиРИА Новости 04:52
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности главы региона, сообщила пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Президент провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области», – говорится в сообщении на сайте Кремля.Взгляд.ру05:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Происшествия
Эрмитаж и Исаакий открыты для посетителей после проверки
Обновлено в 06:19
Баскетбол
Доходы Евролиги могут превысить миллиард долларов
По подсчетам Forbes, суммарный доход Евролиги в сезоне-2025/26 может составить 1,1 миллиарда долларов.
Обновлено в 06:10
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме
В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 07:35
Экономика
Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Муж Елены Ваенги рассказал о состоянии здоровья певицы
Обновлено в 07:30
Общество
Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны
Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Футбол
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.
Обновлено в 06:30
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе
НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».
Обновлено в 05:16
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Защита Рауфа Арашукова попросила восстановить его в должности сенатора
По решению Басманного суда Москвы Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора Совета Федерации.
Обновлено в 07:16
Футбол
Фернандо вернулся в расположение «Спартака» после травмы
Обновлено в 08:43
Футбол
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020
Обновлено в 06:55
Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 09:16
Общество
Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено в 09:46
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году
В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 09:17
Происшествия
На химическом заводе в Китае произошел взрыв
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Спорт
Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице
На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48