Андрей Чибис стал врио главы Мурманской областиРИА Новости 04:52

с чего всё началось

Баскетбол Доходы Евролиги могут превысить миллиард долларов По подсчетам Forbes, суммарный доход Евролиги в сезоне-2025/26 может составить 1,1 миллиарда долларов.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Общество Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.

Происшествия Злоумышленники напали на четыре мечети в британском Бирмингеме В британском городе Бирмингем злоумышленники разбили окна в четырех мечетях. Об этом сообщается на сайте графства Уэст-Мидлендс.

Экономика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Футбол Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

Спорт Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.

Армия и оружие НАТО готовится к увеличению числа российских ракет в Европе НАТО готовится к тому, что количество российских ядерных ракет в Европе будет увеличено, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью «Интерфаксу».

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Происшествия Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске Жители Якутска намерены провести очередную несанкционированную антимигрантскую акцию, череда которых началась после изнасилования одной из местных жительниц несколькими приезжими.

Происшествия Защита Рауфа Арашукова попросила восстановить его в должности сенатора По решению Басманного суда Москвы Рауф Арашуков временно отстранен от должности сенатора Совета Федерации.

Транспорт Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Общество Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.

Политика Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.

Общество Подсчитан рост зарплат региональных чиновников в 2018 году В 2018 году среднемесячная зарплата чиновников в регионах достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9% и составила 42,1 тыс. рублей, передает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Спорт Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.