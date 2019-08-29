Футбол
Советский спортАндрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три
На 90-й могут запросто пропустить: любой рикошет, неудачный отскок, выдуманный или не выдуманный пенальти и все до свидания. А вот может ли Спартак забить три очень большой вопрос.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Политика
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Хоккей
Панарин стал 36-м игроком по рейтингу в NHL 20
Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз") – 89 37. Митч Марнер ("Торонто Мэйпл Лифс") – 89 36. Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс") – 89 35.
ProstoProSport 09:09
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
В 2019 году «Группа Тинькофф» увеличила свою долю в компании до 90%, а у ее основателей осталось по 5%. «Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments», — цитируется в релизе компании слова Яна.
РБК 07:48
Политика
Гончарук будет выдвинут на пост премьер-министра Украины
Заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук будет выдвинут на пост премьер-министра Украины.
Народные новости 06:03
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Наука
Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе
Известия 09:09
Технологии
Российские пилоты написали в небе название авиасалона МАКС
Пять самолетов Як-52 и Як-54 поднялись в небо и выпустили в воздух облака разогретого масла.
ТВ Центр 09:00
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Футбол
Экс-игрок сборной России Самедов вернулся в футбол
В составе «Спартака» Самедов становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка России в 2017 году, сообщает телеканал «360».
Известия 06:21
Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Театры
МХАТ прокомментировал жалобу актеров в прокуратуру на нового худрука
Поводом обращения в надзорный орган стал перевод сотрудников на новые условия трудовой деятельности Во МХАТ прокомментировали заявление актеров на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова в прокуратуру.
Аргументы и Факты 09:11
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Наука
Созданная медиками вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь
Созданная учеными-медиками из Австралии вакцина-спрей защитит от туберкулеза на всю жизнь.
Ugpressa.ru 09:05
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
РБК 08:25
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета 08:31
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Политика
70 лет назад СССР провел под Семипалатинском первое ядерное испытание
29 августа 1949 года группа советских ученых под патронажем Лаврентия Берии провела первое испытание атомной бомбы РДС-1.
Газета.Ru 05:42