Футбол

Советский спортСоветский спортАндрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три

Спартак — Брага
сегодня
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
На 90-й могут запросто пропустить: любой рикошет, неудачный отскок, выдуманный или не выдуманный пенальти и все до свидания. А вот может ли Спартак забить три очень большой вопрос.
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