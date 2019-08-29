Футбол

Советский спортСоветский спортАндрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три

Спартак — Брага
1 – 2
Матч завершён
Лига Европы, Плей-офф, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
15′
Жоау Пальинья
23′
Уилсон Эдуарду
Вандерсон Галено
32′
Рикарду Орта
39′
Витор Тормена
Лукас Кунья
42′
Рикарду Орта
45′+3′
Рикарду Орта
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
46′
46′
Рикарду Эшгайю
Эсекиэль Понсе
Джано Ананидзе
62′
Самуэль Жиго
68′
75′
Жоау Новайш
Франсержио
Роман Зобнин
Наиль Умяров
75′
Зелимхан Бакаев
89′
На 90-й могут запросто пропустить: любой рикошет, неудачный отскок, выдуманный или не выдуманный пенальти и все до свидания. А вот может ли Спартак забить три очень большой вопрос.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Андрей Червиченко: «Брага» забьет, а вот забьет ли «Спартак» три

Советский спорт08:14

Червиченко: «Уверен, что „Спартак“ сегодня пропустит. А вот забьет ли три — вопрос»

Sport24.ru07:18

Самедов рассказал об идеальном развитии событий для «Спартака» в матче против «Браги»

Матч ТВ06:57

«Кононов постоянно несет пургу». Экс-президент «Спартака» — об ответном матче в ЛЕ

Sportbox.RU08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Здоровье

Главный диетолог Минздрава назвал два закона правильного питания

Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.
ТАСС 00:01
Армия и оружие

В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Известия 14:26
Технологии

МТС запустила пилотную зону 5G в Москве

Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".
Газета.Ru 14:24
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

Lenta.ru 10:50
Футбол

Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Политика

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик

ТАСС 12:33
Общество

В России выбраны четыре математических центра мирового уровня

В рамках нацпроекта "Наука" к 2024 году в России планируется создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе математические.
Российская газета 13:49
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал 14:59
Политика

Порошенко назвал издевательством новую должность Шуфрича

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил избрание представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестора Шуфрича главой комитета Верховной рады по свободе слова.
Известия 05:39
Футбол

«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса

РИА Новости 15:54
Кино

Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»

Актуальные Новости 10:29
Экономика

Рост потребительского кредитования в июле замедлился до 7,6%

В сообщении отмечается, что объем потребительских кредитов увеличился в июле 2019 года до 254 млрд рублей.
ТАСС вчера в 20:04
Политика

Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Политика

США ввели санкции против ливанского банка

Минфин США заявил о введении американской стороной санкций против ливанского банка Jammal Trust Bank и ещё трёх страховых компаний.
RT на русском 15:25
Общество

В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней

В Приморье ввели режим ЧС из-за ливней и подтоплений.
TV BRICS 07:14
Авто

Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake

На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.
Pnzdrive 07:33
Происшествия

Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Вести.Ru 14:44
Здоровье

Липецким медработникам увеличат зарплату

Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Футбол

Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Политика

Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Футбол

«Карпаты» разорвали контракт с Мендесом, избившим одноклубника

Львовские "Карпаты" разорвали контракт с футболистом команды уругвайцем Кевином Мендесом, избившим одноклубника, сообщается на официальном сайте украинского клуба.
РИА Новости 11:16
Происшествия

В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый

В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru 13:04
Политика

Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

РИА Новости 16:33
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса 05:37
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Ведомости 12:19
Политика

Зеленский выдвинул Авакова на пост главы МВД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Арсена Авакова на пост министра внутренних дел страны, сообщили в партии президента «Слуга народа».
ФАН 06:30
Игры

Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil

News.ru 06:30
Наука

Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор

Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Баскетбол

Пачулия получил должность в «Голден Стэйт Уорриорз»

Бывший центровой сборной Грузии и ряда команд НБА Заза Пачулия получил работу в «Голден Стэйт Уорриорз».
Чемпионат 16:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное