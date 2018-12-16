Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично. При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но ещё культурная и образовательная.