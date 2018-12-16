Футбол
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проектаВести.Ru07:55
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в родной клуб. Трехкратный чемпион России займет в клубе с берегов Невы административную должность, возглавив детский проект "Сириус".
Вести.Ru07:55
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Футбол
Аршавин уверен, что «Зенит» вернёт чемпионство в Петербург
Думаю, зимой ребята хорошо поработают и вернут чемпионство домой в Петербург, — заявил Аршавин.
Обновлено в 09:05
Футбол
«Севилья» уверенно обыграла «Жирону» в матче Примеры
16 декабря между коллективами «Севилья» и «Жирона» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч 16-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 07:52
Футбол
ЦСКА интересуется хавбеком «Яблонеца» Травником
Несколько европейских клубов проявляют интерес к полузащитнику чешского клуба «Яблонец» Михалу Травнику, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 07:57
Футбол
Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»
«Локо» принял предложение турецкого клуба о трансфере 32-летнего хавбека, сообщает Fanatik.
Обновлено в 04:30
Футбол
СПАЛ и «Кьево» не сумели выявить победителя
СПАЛ на своем поле сыграл вничью с «Кьево» в 16-м туре серии А. Встреча завершилась со счетом 0:0 Веронский клуб по-прежнему не может выиграть в нынешнем розыгрыше серии А. У команды — 7 ничьих и 9 поражений.
Обновлено в 08:32
Футбол
Гол Роналду с пенальти принёс «Ювентусу» победу в дерби над «Торино»
"Ювентус" обыграл "Торино" в туринском дерби в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе "Олимпико ди Торино", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
Моуринью: «Салах был хрупким парнем, а теперь он ядерная сила»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о нападающем соперника Мохамеде Салахе.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Ты очень хороший парень». Джуджак поддержал Кокорина
Обновлено в 09:00
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Ещенко показал швы на ноге после операции
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Дайер был прооперирован и выбыл из строя до конца года
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Хави: «Катар готов к ЧМ-2022. В стране есть футбольная культура»
Полузащитник катарского «Аль-Садда» Хави считает, что страна готова к чемпионату мира-2022.
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Футбол
«Брайтон» – «Челси» – 0:1. Педро забил гол
В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» играет на выезде с «Брайтоном».
Обновлено в 01:23
Футбол
Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»
Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»
Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
Футбол
Отец немецкого футболиста умер во время матча сына
Капитан немецкого футбольного клуба Штутгарт потерял во время матча своего отца. Тот умер на стадионе, во время игры сына.
Обновлено в 06:44