Футбол
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта
Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проектаВести.Ru07:55
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в родной клуб. Трехкратный чемпион России займет в клубе с берегов Невы административную должность, возглавив детский проект "Сириус".
Вести.Ru07:55
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Проект, который я возглавлю, есть практически в каждом большом клубе. Это тренировочный лагерь, куда будут приглашаться самые талантливые ребята из всех регионов России. Это будет круглогодично. При этом мы не хотим, чтобы была только спортивная составляющая, но ещё культурная и образовательная.
— Андрей Аршавин, российский футболистФорпост Северо-Запад 06:58
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