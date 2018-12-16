Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в родной клуб. Трехкратный чемпион России займет в клубе с берегов Невы административную должность, возглавив детский проект "Сириус".

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