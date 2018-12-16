Футбол

Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» главой детского проекта
Вести.Ru
07:55

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин возвращается в родной клуб. Трехкратный чемпион России займет в клубе с берегов Невы административную должность, возглавив детский проект "Сириус".
Вести.Ru07:55

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После заявления о завершении карьеры Аршавин вернулся в «Зенит»

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Аршавин вернулся в «Зенит». В новом статусе

Спорт-Экспресс09:10

Андрей Аршавин возглавил проект «Сириус» в «Зените»

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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