Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара
Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Политика
В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Космос
OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну
Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Футбол
Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)
Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Культура
Скончался скульптор Анатолий Дема
Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия
Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике
Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами
По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана
Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту
Обновлено в 07:50
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
12 апреля состоялось торжественное мероприятие посвященное освобождению города Годонин
В торжественных речах на мемориальной акции выступающие благодарили бойцов Красной Армии за освобождение не только Годонина, но и Европы от фашизма, напоминали о подвиге красноармейцев и важности не допустить фальсификацию истории.
Обновлено в 13:11
Авто
Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля
Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Общество
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Культура
Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери
В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Общество
Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи
Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения
На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Происшествия
Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым
Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Экономика
Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям
Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Футбол
«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничью
"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла.
Обновлено в 11:14
Гаджеты
В Сети показали концептуальный смартфон Maserati GranTurismo
Эксперты подчеркивают, что на рендерах показан концептуальный вариант смартфона, и крайне маловероятно, что будет выпущен реальный Maserati GranTurismo.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Политика
В Финляндии завершились парламентские выборы
Голосование на парламентских выборах завершилось в Финляндии.
Обновлено в 13:07