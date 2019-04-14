Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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Аршавин сел за штурвал истребителя Су-30

Чемпионат10:54

Аршавин примерил на себя профессию летчика

Газета.Ru06:39

«Наши «Сушки» — самые-самые!» Аршавин стал летчиком

Sport24.ru06:27

Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Нева Спорт06:11

Бушар и шляпа, Возняцки и фата, Шарапова и вертолет, Аршавин и истребитель

Спорт-Экспресс07:10

«Наши «Сушки» – самые-самые!» Аршавин сфотографировался в кабине истребителя

Бомбардир.ру06:59

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Петербургский дневник03:25
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Армия и оружие

170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки

Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Войска ПНС Ливии заявили, что сбили самолет армии Хафтара

Войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа сбили самолет Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в Триполи, сообщил РИА Новости представитель войск ПНС Мухаммед Кануну.
Обновлено в 11:54
Политика

В штабе Зеленского уточнили время и место дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский надеется провести предвыборные дебаты со своим соперником по второму туру, действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 12:45
Космос

OSIRIS-REx показал груды валунов на поверхности Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx прислала новые снимки, на которых видно множество камней, усеивающих поверхность Бенну: в их числе один из самых больших валунов в северном полушарии астероида и крупная скала, уходящая вглубь поверхности к югу от экватора.
Обновлено вчера в 10:13
Футбол

«Зенит» разгромил «Анжи» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли махачкалинский «Анжи» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:31
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Футбол

Ростов — Спартак 1:1 (2-й тайм)

Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".
Обновлено в 13:03
Культура

Скончался скульптор Анатолий Дема

Скульптор и народный художник России Анатолий Дёма умер в Санкт-Петербурге, сообщил в Facebook доцент Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица Григорий Ткачук.
Обновлено в 12:34
Политика

Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине

Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
Обновлено в 10:05
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Происшествия

Лидеров ингушских протестов не выпустили из-под стражи в Нальчике

Как сообщал "Кавказский узел", трое лидеров протестов в Ингушетии - Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев - были задержаны после митинга в Магасе и с 3 апреля отбывали 10 суток административного ареста в спецприемнике Нальчика.
Обновлено вчера в 02:57
Важное за сутки

«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами

По словам главы пресс-службы Народной милиции Даниила Безсонова, бойцы "Правого сектора"* прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса "Царская охота" без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана

Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев попал в неприятную историю в аэропорту

Обновлено в 07:50
Транспорт

Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи

Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

12 апреля состоялось торжественное мероприятие посвященное освобождению города Годонин

В торжественных речах на мемориальной акции выступающие благодарили бойцов Красной Армии за освобождение не только Годонина, но и Европы от фашизма, напоминали о подвиге красноармейцев и важности не допустить фальсификацию истории.
Обновлено в 13:11
Авто

Какой пробег является приемлемым при покупке подержанного автомобиля

Приобретая подержанное авто, многие автолюбители интересуются, какая величина пробега наиболее приемлема.
Обновлено в 12:01
Общество

В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал порталу Ura.ru, кому могут быть положены дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.
Обновлено в 12:10
Культура

Алсу ответила на слова Светланы Лободы о судьбе своей дочери

В финал певица отобрала двух участников — Роберта Баграмяна и Нино Чеснерне. А вот дочка Алсу пока не получила путевку в решающую «битву».
Обновлено в 04:03
Общество

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи

Британские учителя получили около 20 миллионов долларов компенсаций за дискриминацию, нападения и несчастные случаи на работе.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным

Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения

На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 12:40
Происшествия

Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым

Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.
Обновлено в 11:55
Экономика

Орешкин поспорил с Кудриным по отставанию от плана по инвестициям

Ранее председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет и назвал свои причины отставания.
Обновлено в 12:49
Политика

Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с властям Швеции в том случае, если в отношении него возобновят расследование по делу о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 10:57
Футбол

«Сампдория» победила «Дженоа», «Фиорентина» и «Болонья» сыграли вничью

"Сампдория" обыграла "Дженоа" в матче 32-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились форварды Грегуар Дефрель и Фабио Квальярелла.
Обновлено в 11:14
Гаджеты

В Сети показали концептуальный смартфон Maserati GranTurismo

Эксперты подчеркивают, что на рендерах показан концептуальный вариант смартфона, и крайне маловероятно, что будет выпущен реальный Maserati GranTurismo.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Политика

В Финляндии завершились парламентские выборы

Голосование на парламентских выборах завершилось в Финляндии.
Обновлено в 13:07
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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