Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.

Политика Дебаты кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском» завершились Дебаты кандидатов в президенты Украины в НСК «Олимпийский» завершились. Глава государства Петр Порошенко выступал один.

Происшествия В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.

Политика Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.

Происшествия Около Балашихи горит поле площадью 1 тыс. кв. м Очевидцы сообщают о горевшем поле недалеко от жилых домов в Балашихе. В соцсетях жители Балашихи публикуют кадры пожара.

Единоборства Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.

Армия и оружие С Россией без ядерного оружия никто бы не считался Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.

Происшествия Бартон избил тренера «Барнсли» после матча Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.

Недвижимость 50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 – купили жилые дома.

Происшествия В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Общество ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».

Происшествия В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.

Происшествия Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.

Происшествия В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.

Шоу-бизнес Кристина Асмус отмечает свое 31-летие 14 апреля популярной российской актрисе Кристине Асмус исполняется 31 год.

Политика Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.