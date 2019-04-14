Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Политика
Дебаты кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском» завершились
Дебаты кандидатов в президенты Украины в НСК «Олимпийский» завершились. Глава государства Петр Порошенко выступал один.
Обновлено в 09:20
Футбол
Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»
Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции
В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах
Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Общество
Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»
Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия
Около Балашихи горит поле площадью 1 тыс. кв. м
Очевидцы сообщают о горевшем поле недалеко от жилых домов в Балашихе. В соцсетях жители Балашихи публикуют кадры пожара.
Обновлено в 06:00
Единоборства
Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра
Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
С Россией без ядерного оружия никто бы не считался
Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Бартон избил тренера «Барнсли» после матча
Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.
Обновлено в 09:44
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Недвижимость
50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года
Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 – купили жилые дома.
Обновлено в 09:48
Политика
Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»
"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Здоровье
Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина
Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Обновлено в 02:19
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись
Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия
В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме
Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус отмечает свое 31-летие
14 апреля популярной российской актрисе Кристине Асмус исполняется 31 год.
Обновлено в 09:40
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23