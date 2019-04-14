Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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Аршавин примерил на себя роль пилота

Life.ru08:45

Аршавин примерил на себя профессию летчика

Газета.Ru06:39

Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Нева Спорт06:11

«Наши «Сушки» — самые-самые!» Аршавин стал летчиком

Sport24.ru06:27

Бушар и шляпа, Возняцки и фата, Шарапова и вертолет, Аршавин и истребитель

Спорт-Экспресс07:10

«Наши «Сушки» – самые-самые!» Аршавин сфотографировался в кабине истребителя

Бомбардир.ру06:59

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Петербургский дневник03:25
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Политика

Дебаты кандидатов в президенты Украины на «Олимпийском» завершились

Дебаты кандидатов в президенты Украины в НСК «Олимпийский» завершились. Глава государства Петр Порошенко выступал один.
Обновлено в 09:20
Футбол

Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»

Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Никитина, который жаловался на начальника местной полиции

В Костромской области арестовали на 15 суток местного жителя Юрия Никитина, который жаловался на начальника местной полиции из-за плохого состояния дорог.
Обновлено в 09:30
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко объяснил присутствие Путина на билбордах

Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
Обновлено в 08:44
Общество

Самая красивая: в Москве завершился конкурс «Мисс Россия-2019»

Самая красивая: в Москве завершился конкурс "Мисс Россия-2019"
Обновлено в 10:08
Происшествия

Около Балашихи горит поле площадью 1 тыс. кв. м

Очевидцы сообщают о горевшем поле недалеко от жилых домов в Балашихе. В соцсетях жители Балашихи публикуют кадры пожара.
Обновлено в 06:00
Единоборства

Дастин Порье собирается подумать о бое с Хабибом Нурмагомедовым завтра

Порье получил право стать следующим соперником Нурмагомедова из-за того, что победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации.
Обновлено в 06:27
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

С Россией без ядерного оружия никто бы не считался

Американский генерал Рональд Мангум в интервью автору проекта «Пограничная ZONA» Егору Куроптеву рассказал о своем отношении к России и конфликте в Грузии.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Бартон избил тренера «Барнсли» после матча

Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.
Обновлено в 09:44
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Авто

В России назвали критерии надёжности автомобилей

Обновлено вчера в 03:33
Недвижимость

50 военнослужащих Волгограда оформили ипотеку в первом квартале года

Около 50 участников НИС (накопительно-ипотечной системы обеспечения военнослужащих) приобрели жилье в Волгоградской области: 36 из них воспользовались предложениями вторичного рынка, а 5 – купили жилые дома.
Обновлено в 09:48
Политика

Чубайс объяснил, почему не попал в «Кремлевский список»

"Сложнейшая геополитическая ситуация сохранится как минимум на несколько лет, а возможно – десятилетий", — прогнозирует Чубайс.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Происшествия

В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв

В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона

Обновлено в 05:14
Общество

ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах

Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Здоровье

Диетологи назвали продукты, разрешенные при зависимости от инсулина

Эксперты раскрыли полный список продуктов, разрешенных при данной проблеме.
Обновлено в 02:19
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись

Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Происшествия

В Нижнекамске из окна выпал двухлетний мальчик, он находится в коме

Двухлетний мальчик выпал из окна на четвёртом этаже дома в Нижнекамске, он находится в коме в крайне тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в субботу в детской городской больнице Нижнекамска, куда был госпитализирован ребёнок.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Кристина Асмус отмечает свое 31-летие

14 апреля популярной российской актрисе Кристине Асмус исполняется 31 год.
Обновлено в 09:40
Политика

Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку

Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Появилось видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

Обновлено в 06:16
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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