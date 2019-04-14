Футбол

Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16

Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
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Аршавин примерил на себя роль пилота

Life.ru08:45

Аршавин примерил на себя профессию летчика

Газета.Ru06:39

«Наши «Сушки» – самые-самые!» Аршавин сфотографировался в кабине истребителя

Бомбардир.ру06:59

Аршавин полетал на истребителе в Крымске

Нева Спорт06:11

Бушар и шляпа, Возняцки и фата, Шарапова и вертолет, Аршавин и истребитель

Спорт-Экспресс07:10

«Наши «Сушки» — самые-самые!» Аршавин стал летчиком

Sport24.ru06:27

Аршавин стал вторым пилотом истребителя Су-30М2

Петербургский дневник03:25
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Политика

Порошенко хочет уволить первого замглавы СВР

Президент Украины Пётр Порошенко намерен снять Сергея Семочко с поста первого замглавы Службы внешней разведки страны.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных

В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Происшествия

Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки

РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Политика

Порошенко позвал Зеленского на теледебаты

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на теледебаты в понедельник.
Обновлено в 08:30
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Авто

Nissan отзывает почти 700 тысяч кроссоверов X-Trail

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран

Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки

Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»

Обновлено в 04:59
Авто

Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»

Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Киевская полиция проверяет сообщение о минировании Майдана

Обновлено в 08:10
Общество

ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми

По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи

Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие

Видео израильского удара по Сирии попало в сеть

Обновлено вчера в 14:25
Авто

Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей

Обновлено в 05:06
Происшествия

Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало

Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко

Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Политика

Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС

Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА*, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил в эфире телеканала ZIK, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 08:05
Путешествия

Эксперты нашли самые дешевые авиабилеты для путешествий весной

Специалисты сервиса проанализировали минимальную цену авиабилетов из Москвы в российские города и обратно, а затем составили список мест, куда весной 2019 года можно слетать, потратив меньше всего средств.
Обновлено в 05:02
Важное за сутки

Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»

В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто

Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже

Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Политика

Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Отмечается, что визит в Дамаск проходит в рамках миссии спецпосланника генсека ООН по поиску политического решения для урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:49
Политика

Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции

Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн

Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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