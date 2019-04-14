Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителяТелеканал Санкт-Петербург 07:16
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Порошенко хочет уволить первого замглавы СВР
Президент Украины Пётр Порошенко намерен снять Сергея Семочко с поста первого замглавы Службы внешней разведки страны.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Происшествия
Опубликовано видео конфликта Милонова с сотрудником штрафстоянки
РЕН ТВ опубликовал видео инцидента с участием депутата Госдумы Виталия Милонова на штрафстоянке в Петербурге.
Обновлено в 07:51
Политика
Порошенко позвал Зеленского на теледебаты
Президент Украины Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на теледебаты в понедельник.
Обновлено в 08:30
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Авто
Nissan отзывает почти 700 тысяч кроссоверов X-Trail
Обновлено вчера в 13:56
Общество
Участником Тотального диктанта в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран
Одним из самых запоминающихся участников мероприятия стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев.
Обновлено в 02:30
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Премьер-министр Японии может посетить АЭС «Фукусима-1»
Обновлено в 04:59
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Видео израильского удара по Сирии попало в сеть
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Россияне в марте потратили на новые автомобили 180 млрд рублей
Обновлено в 05:06
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
В ДНР началось голосование за проект мемориала Александру Захарченко
Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко началось на территории ДНР, сообщила пресс-служба Народной милиции республики.
Обновлено в 07:13
Политика
Сын Шухевича рассказал, как США могут использовать Украину против ЕС
Сын командира сотрудничавшей с гитлеровцами УПА*, депутат Верховной Рады Юрий Шухевич заявил в эфире телеканала ZIK, что США смогут использовать Украину против России и Европы.
Обновлено в 08:05
Путешествия
Эксперты нашли самые дешевые авиабилеты для путешествий весной
Специалисты сервиса проанализировали минимальную цену авиабилетов из Москвы в российские города и обратно, а затем составили список мест, куда весной 2019 года можно слетать, потратив меньше всего средств.
Обновлено в 05:02
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Авто
Золотую «Волгу» со стразами создали в Воронеже
Универсал покрасили в золотой цвет и добавили туда стразы. Кроме того в машине установили пневмоподвеску и сделали уникальные диски.
Обновлено в 01:02
Политика
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск
Отмечается, что визит в Дамаск проходит в рамках миссии спецпосланника генсека ООН по поиску политического решения для урегулирования ситуации в Сирии.
Обновлено в 05:49
Политика
Адвокат Ассанжа обвинила Эквадор в оправдании британской полиции
Власти Эквадора заявлениями о неуважительном поведении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пытаются оправдать незаконное вторжение сотрудников правоохранительных органов Великобритании на территорию дипломатического представительства страны, считает его адвокат Дженнифер Робинсон.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени
По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Доход Игоря Комарова за 2018 год превысил 657 млн
Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров за 2018 год задекларировал более 657 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:05
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23