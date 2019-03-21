Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020Евразия Daily 09:55
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды послов, которые будут участвовать в продвижении финальной части Евро-2020. В сборную послов вошли 34 футболиста из 12 стран, в том числе единственный россиянин — Андрей Аршавин, являющийся полуфиналистом чемпионата Европы-2008.
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