Футбол

Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020Евразия Daily 09:55

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды послов, которые будут участвовать в продвижении финальной части Евро-2020. В сборную послов вошли 34 футболиста из 12 стран, в том числе единственный россиянин — Андрей Аршавин, являющийся полуфиналистом чемпионата Европы-2008.
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Аршавин: обязательно поучаствую в мероприятиях Евро-2020 в Петербурге

РИА Новости14:32

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:03

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Аршавин стал официальным послом Евро-2020

Интерфакс-Спорт06:36

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Аршавин стал послом чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:49

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:29
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В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
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Обновлено 19 марта в 20:43
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В Астане завершилась встреча первого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу в группе I между сборными Казахстана и Шотландии.
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Авто

Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии

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В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников

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Умерла актриса Маргарита Жарова

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Уровень криминала среди контрактников в армии удивил прокуратуру

Главная военная прокуратура обеспокоена высоким уровнем правонарушений среди рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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