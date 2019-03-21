Футбол

Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020Евразия Daily 09:55

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды послов, которые будут участвовать в продвижении финальной части Евро-2020. В сборную послов вошли 34 футболиста из 12 стран, в том числе единственный россиянин — Андрей Аршавин, являющийся полуфиналистом чемпионата Европы-2008.
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Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:03

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:29

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Аршавин стал послом чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:49

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

РИА Новости06:20

Аршавин стал послом ЕВРО-2020

Sport.ru06:58
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