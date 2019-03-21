Футбол
Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020Евразия Daily 09:55
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды послов, которые будут участвовать в продвижении финальной части Евро-2020. В сборную послов вошли 34 футболиста из 12 стран, в том числе единственный россиянин Андрей Аршавин, являющийся полуфиналистом чемпионата Европы-2008.
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Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Дмитрия Рогозина
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Следком проверяет смерть школьницы в Крыму
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Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
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В Верховном суде банка запретили списывать со счетов клиентов деньги по исполнительным листам.
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Переброска шести стратегических бомбардировщиков США Boeing B-52H Stratofortress в Европу является сигналом для России, приуроченным к пятилетию присоединения Крыма.
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ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей
Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 11:25
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Производитель сорвал поставку трех Ил-476 для Минобороны
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Авто
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Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.
Обновлено в 01:49
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Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Экономика
Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Происшествия
Пожар произошел на Абаканской ТЭЦ в Хакасии
Небольшой пожар произошел в здании Абаканской теплоэлектроцентра.
Обновлено в 11:21
Хоккей
Шумакова увезли с матча «Авангарда» и «Барыса» на скорой
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, что сразу после эпизода Сергея Шумакова увезли в больницу на машине скорой помощи.
Обновлено вчера в 21:30
Энергетика
«Газпром» защитился от «Нафтогаза» в Великобритании
Как говорится в сообщении «Газпрома», «15 марта 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил производство по делу о признании и приведении в исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" в рамках контракта на транзит газа».
Обновлено в 11:44
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Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
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Транспорт
Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга
В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Авто
14-летний парень круто дрифтит на 655-сильном Ford GT по снегу
Частный клуб автолюбителей Monticello Motor Club из американского штата Нью-Йорк снял крутую рекламу своих курсов обучения вождению Teen Race Camp, отправив на снежный гоночный трек 655-сильный суперкар с 14-летним учеником по имени Андрю за рулём.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Определены лучшие цыплята-бройлеры
Итоги тестирования: Тушка цыплёнка бройлера «Петруха» Соответствует требованиям безопасности и заявленному уровню качества.
Обновлено в 08:25