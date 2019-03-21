Футбол

Андрей Аршавин стал послом на Евро-2020Евразия Daily 09:55

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав команды послов, которые будут участвовать в продвижении финальной части Евро-2020. В сборную послов вошли 34 футболиста из 12 стран, в том числе единственный россиянин Андрей Аршавин, являющийся полуфиналистом чемпионата Европы-2008.
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Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

РИА Новости06:48

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:52

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:47

Аршавин стал послом чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:49

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Аршавин стал послом ЕВРО-2020

Sport.ru06:58
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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