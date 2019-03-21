Футбол
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020Sportbox.RU 07:46
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошел в число послов чемпионата Европы-2020. Отметим, что в состав послов вошли 34 футболиста из 12 стран.
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В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика
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В крымском Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов отравились две школьницы, одна девочка находится в реанимации, другая — погибла.
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В Россию возвращается Ravon R2 – самый доступный автомобиль с АКПП
На момент своего исчезновения с авторынка, Daewoo Matiz, являющийся прообразом хэтчбека R2, являлся самой доступной машиной с АКПП.
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Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду.
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Экономика
Центробанк выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Центробанк в 2018 году обнаружил 168 финансовых пирамид, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерия Ляха.
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Общество
Гидрометцентр ожидает в Петербурге жаркий август
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Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
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Финансы
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Ориентир доходности 16-летних долларовых евробондов РФ снижен до 5,125-5,25%, ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов в евро с погашением в 2025 году - до 2,375-2,5%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Обновлено в 08:39
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Минздрав представил законопроект о продаже крепкого алкоголя с 21 года
Минздрав завершил разработку законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для людей младше 21 года.
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Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Общество
Составлен портрет хейтера в Рунете
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Общество
Вильфанд дал россиянам рекомендации по огородным работам
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Происшествия
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Транспорт
Участок красной ветки метро Москвы закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии московского метро закроют с 30 марта по 5 апреля в связи со строительством северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
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Политика
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Космос
Известный блогер бесплатно поведает костромичам о полетах на Луну и космосе
Виталий Егоров, известный всем, как научный блогер Zelenyikot, готов рассказать, есть ли пирамиды на Марсе, когда мы полетим на Луну, как стать космонавтом и попасть в космическую отрасль.
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Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
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