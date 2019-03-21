Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020Sportbox.RU 07:46

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин вошел в число послов чемпионата Европы-2020. Отметим, что в состав послов вошли 34 футболиста из 12 стран.
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Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

РИА Новости06:48

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:52

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:47

Аршавин стал послом чемпионата Европы — 2020

Чемпионат06:49

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Аршавин стал послом ЕВРО-2020

Sport.ru06:58
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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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