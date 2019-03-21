Футбол
Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020Спорт-Экспресс 06:29
Бывший нападающий "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Здоровье
В школе №10 Архангельска дети подхватили кишечную инфекцию
Обновлено в 07:18
Спорт
Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ
Американская фигуристка Мэрайя Белл умышленно нанесла травму южнокорейской спортсменке Ынсу Лим во время раскатки перед исполнением короткой программы на проходящем в эти дни в японской Сайтаме чемпионате мира, сообщает Yonhap.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
«Ничего с этим не можем сделать»: Галкин высказался о высокой стоимости билетов на концерт Пугачевой
Уже через несколько недель Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Примадонна в честь своего юбилея решила впервые за долгое время дать концерт.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:58
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Криптовалюта заменит доллар. Так считают в фонде Уинклвоссов
Все покупки в интернете в скором времени будут оплачиваться не долларом, а криптовалютой, уверена партнер Winklevoss Capital Стерлинг Витцке.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
В рамках мероприятия Game Developers Conference 2019, которое сейчас проходит в США, компания Intel представила свои новые решения.
Обновлено в 00:59
Космос
Ученые: Пасха станет последней в жизни землян
Специалисты из британского центра уфологии и конспирологии пугают землян тем, что 21 апреля огромная Планета X встанет между Солнцем и Землей.
Обновлено в 02:40
Культура
Самый популярный в мире YouTube-блогер проиграл конкуренту
Самый популярный YouTube-блогер в мире Феликс Чельберг (известен под ником PewDiePie) уступил первенство блогу T-Series.
Обновлено в 04:23
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Авто
Представлен Hyundai Tucson в спортивной версии
Обновлено в 07:44
Политика
Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду
Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 07:43
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере за год вырос в 4 раза
Ущерб от коррупционных преступлений в военной сфере в России вырос в 4 раза всего за год - такие цифры назвал главный военный прокурор Валерий Петров.
Обновлено в 07:11
Политика
Лавров пообещал оценить выборы президента Украины по их результатам
Россия посмотрит на конкретные результаты выборов президента Украины и по достоинству их оценит, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 07:56
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Авто
Porsche «перевыпустит» утонувшие 911 GT2 RS
Компания Porsche пойдет на беспрецедентный шаг и соберет четыре дополнительных экземпляра 911 GT2 RS взамен тех, что погибли при пожаре контейнеровоза Grande America у берегов Франции.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Футбол
Клаудио Маркизио: «Ни о чем не жалею в карьере»
Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио признался, что ему не о чем жалеть в своей спортивной карьере.
Обновлено в 05:31
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
Песков назвал критерии отбора новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о критериях отбора новых губернаторов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:10