Футбол

Андрей Аршавин стал послом Евро-2020Вечерняя Москва 06:55

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал одним из 34 послов Евро-2020, сообщает издание «Невские Новости». Соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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Андрей Аршавин стал послом Евро-2020

Матч ТВ07:03

Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

Спорт-Экспресс06:29

Аршавин стал послом чемпионата Европы 2020 года

Советский спорт06:34

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы по футболу

ТАСС06:35

Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020

РИА Новости06:20

Аршавин стал послом ЕВРО-2020

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«Аршавин – самый раскрученный футболист России. И не за счет скандалов». Колосков – о выборе посла на Евро-2020

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Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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