Андрей Аршавин стал послом Евро-2020Вечерняя Москва 06:55

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал одним из 34 послов Евро-2020, сообщает издание «Невские Новости». Соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Политика Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

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Интернет Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.

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Политика Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.

Армия и оружие Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.

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Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Авто Volkswagen подтвердил «смерть» легендарного Beetle Глава маркетингового отделка компании Volkswagen сообщил о том, что легендарная модель Beetle (Жук), окончательно «умрет».

Общество В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.

Финансы Минфин поменял формат ОФЗ для населения Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).

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Общество Авторы Википедии отключили немецкий раздел в знак протеста Немецкий раздел «Википедии» был отключен на один день авторами проекта 21 марта в знак протеста против реформы авторского права в ЕС, сообщается на главной странице немецкого раздела онлайн-энциклопедии.

Шоу-бизнес Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».

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