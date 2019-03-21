Футбол
Андрей Аршавин стал послом Евро-2020Вечерняя Москва 06:55
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин стал одним из 34 послов Евро-2020, сообщает издание «Невские Новости». Соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года.
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Гаджеты
Тимати уличили в подделке наушников с AliExpress
Обновлено в 18:57
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено в 18:43
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Наука
Ученые выяснили, какой бог нужен обществу для развития
Оказалось, нравоучительные боги появлялись в обществах с примерной численностью в 1 миллион человек.
Обновлено в 14:36
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранили без защиты
Социальная сеть Facebook признала, что пароли сотен миллионов пользователей хранились во внутренней базе данных в незашифрованном формате.
Обновлено в 14:00
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
В МВД сократили список опасных пород собак. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 14:53
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика
Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме
Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие
Курдские ополченцы заявили о падении последнего оплота ИГ в Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в четверг об успешном завершении штурма населенного пункта Багуз, который считался последним оплотом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в Сирии, передает агентство EFE.
Обновлено в 03:29
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Авто
Volkswagen подтвердил «смерть» легендарного Beetle
Глава маркетингового отделка компании Volkswagen сообщил о том, что легендарная модель Beetle (Жук), окончательно «умрет».
Обновлено в 13:10
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии в квартал красных фонарей
В Амстердаме запретят любые экскурсии по кварталу красных фонарей – об этом сообщил прессе городской муниципалитет.
Обновлено в 10:31
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено в 19:43
Авто
Названы автомобили, которые легче всего угнать
Эксперт добавил, что таким образом автомобиль можно угнать за несколько секунд.
Обновлено в 12:09
Общество
Авторы Википедии отключили немецкий раздел в знак протеста
Немецкий раздел «Википедии» был отключен на один день авторами проекта 21 марта в знак протеста против реформы авторского права в ЕС, сообщается на главной странице немецкого раздела онлайн-энциклопедии.
Обновлено в 07:10
Здоровье
Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна
Обновлено в 07:08
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Майами
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО
15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
Экономика
Минприроды оценило стоимость природных ресурсов России в 6 трлн рублей
Согласно оценке ведомства, стоимость древесных лесных ресурсов России составила 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод — 486 млрд рублей, ресурсов животного мира — 640,6 млн рублей.
Обновлено в 13:07
Авто
В России начались продажи топовой модификации внедорожника Haval H9
Китайский автопроизводитель привёз в Россию топовую модификацию своего рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 07:07
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03
Политика
Джимми Картер признан самым долгоживущим среди президентов США
Джимми Картер прожил более 94 лет и 172 дней, став самым долгоживущим среди президентов США.
Обновлено в 19:14
Музыка
Девушка из Японии исполнила «Миллион алых роз» Аллы Пугачевой
Эмигрант из России, живущий в Токио вместе со своей женой-японкой, записал видеоролик, в котором он играет на гитаре, а его жена поет песню на японском языке на мотив «Миллиона алых роз» российской примадонны.
Обновлено в 19:02
Шоу-бизнес
Стену памяти Децла предлагают открыть на московском Арбате
Со дня смерти рэпера Децла прошло 40 дней.
Обновлено в 08:07
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
США вручили Украине список «неприкасаемых»
«К сожалению, посол США в Киеве дала мне на первой встрече список людей, которых мы не должны преследовать», - сообщил новость Юрий Луценко в интервью телеканалу Hill.
Обновлено вчера в 23:10