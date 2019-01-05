Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой
Вести.Ru
11:38

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса. После девяти лет совместной жизни с Юлией Барановской Андрей оставил первую семью.
Вести.Ru11:38
с чего всё началось

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.
StarHit.ru06:20

Подробнее о событии

В окружении Аршавина опровергли слова его жены о разводе

РЕН ТВ11:02

Андрей Аршавин развелся

Вокруг ТВ09:23

Алиса Аршавина объявила о разводе с футболистом

Экспресс газета06:50

Андрей Аршавин развелся с женой

Телепрограмма07:39

Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

Woman.ru07:12

Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Дни.ру08:20

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

StarHit.ru06:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
Обновлено в 12:43
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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
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Кино

Скончался народный артист Иван Бортник

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Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

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Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по пешеходной зоне в Москве

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», — цитирует слова собеседника ТАСС.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Футбол

«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым

Обновлено в 08:34
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Во Франции прошла восьмая акция протестов «жёлтых жилетов»

Во Франции восьмую неделю подряд состоялась акция протестов движения «жёлтых жилетов».
Обновлено в 05:38
Спорт

Российская саночница госпитализирована после падения на этапе КМ

Российская саночница Виктория Демченко госпитализирована после падения в первой попытке на этапе Кубка мира, проходящего в Германии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

Два москвича погибли в результате схода лавины на сочинском горном курорте в районе Красной Поляны.
Обновлено в 12:13
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Спорт

Наталья Непряева заняла второе место в масс-старте «Тур де Ски»

Обновлено в 08:41
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Хоккей

Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Хоккей

«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь безответных шайб

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась двумя матчами: в Москве, где "Спартак" встречался с "Сибирью", и Нижнекамске, где "Нефтехимик" принимал омский "Авангард".
Обновлено в 12:29
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Дагестане скончался раненый в новогоднюю ночь ребенок

Источник сообщил, что в городской больнице Дербента скончался трехлетний ребенок, который получил пулевое ранение в голову в новогоднюю ночь, передает телеканал "360".
Обновлено в 05:29
Происшествия

В пригороде Лос-Анджелеса произошла стрельба в боулинг-клубе

В городе Торранс в американском штате Калифорния произошла стрельба в боулинг-клубе, есть пострадавшие, сообщается на странице местной полиции в Twitter.
Обновлено в 05:56
Кино

Леонардо Ди Каприо дал показания по делу об отмывании денег

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Кино

Ивана Бортника похоронят на Троекуровском кладбище

"Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
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Политика

Опубликованы документы о подготовке Великобританией дела Скрипалей

Хакерская группировка Anonymous опубликовала документы, которые, по ее утверждению, доказывают, что Великобритания с 2015 года готовила против России провокацию, вылившуюся в скандал с отравлением Скрипалей.
Обновлено в 08:32
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Кино

Актера Дыховичного похоронят в США

Актер Владимир Дыховичный, скончавшийся 2 января, будет похоронен в США. Об этом сообщила его мать Ольга Алексеевна.
Обновлено в 09:35
Политика

Порошенко опубликовал текст томоса об автокефалии украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Twitter фотографию томоса (грамоты о независимости) патриарха Константинопольского Варфоломея о даровании автокефалии новообразованной объединенной Православной церкви Украины (ПЦУ).
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Политика

В РПЦ томос для украинской церкви назвали попыткой «украсть Рождество»

Последние две выступали за создание новой автокефальной православной церкви.
Обновлено в 06:58
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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