Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой
Вести.Ru
11:38

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса. После девяти лет совместной жизни с Юлией Барановской Андрей оставил первую семью.
Вести.Ru11:38
с чего всё началось

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.
StarHit.ru06:20

Подробнее о событии

Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

Woman.ru07:12

Андрей Аршавин развелся

Вокруг ТВ09:23

Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Дни.ру08:20

Андрей Аршавин развелся с женой

Телепрограмма07:39

В окружении Аршавина опровергли слова его жены о разводе

РЕН ТВ11:02

Алиса Аршавина объявила о разводе с футболистом

Экспресс газета06:50

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

StarHit.ru06:20
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 20:43, Ашберн
Хоккей

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Американские сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой

В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
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Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО локализован

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) локализовано, заявил «РИА Новости» представитель компании «РН-Юганскнефтегаз».
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Илон Маск назвал дату запуска Dragon-2 к МКС

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля, сообщил в воскресенье глава компании SpaceX Илон Маск.
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Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
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В студенческом общежитии в Москве произошла массовая драка

Полиция Москвы пресекла конфликт в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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СМИ сообщили о ранении двух британских военных в Сирии

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Люди погибли от взрыва в Мариуполе

Погибли два человека, сообщает сайт «0629». По словам очевидцев, взрыв был слышен в других микрорайонах города.
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Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах

На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых построят военный городок

В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено в 20:12
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Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
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На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

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Названа причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
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В США могут разрешить использовать удобрения из человеческих останков

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«Роскосмос» ответил на решение NASA отложить визит Рогозина в США

Ранее пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс сообщила, что американское ведомство уведомило «Роскосмос» о решении отложить визит Рогозина, запланированный на февраль 2019 г. Новая дата визита не определена, подчеркнула она.
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В России отчеканят монеты с ракетными комплексами «Тополь» и «Ярс»

В России выпустят серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных 60-летнему юбилею ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который будет 17 декабря 2019 года.
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В Америке осудили поведение капитана сборной России после матча с США

После поражения в полуфинале МЧМ-2019 от сборной США капитан сборной России Клим Костин попал под обстрел заокеанской критики.
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Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

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Иран упрекнул ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США

Официальный представитель иранского МИДа Бахрам Касеми раскритиковал Евросоюз (ЕС) за задержку при создании механизма для обхода антииранских санкций США.
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Национальное общество кинокритиков США огласило список лучших фильмов и актерских работ 2018 года.
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Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году

Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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