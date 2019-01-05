Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой
Вести.Ru
11:38

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса. После девяти лет совместной жизни с Юлией Барановской Андрей оставил первую семью.
Вести.Ru11:38
с чего всё началось

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

Футболист ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Что касается Алисы, то она рассталась с ним давно, а сейчас занимается воспитанием детей и хочет забыть брак с футболистом как страшный сон. Более двух лет назад Андрей Аршавин женился на журналисте Алисе Казьминой.
StarHit.ru06:20

Подробнее о событии

В окружении Аршавина опровергли слова его жены о разводе

РЕН ТВ11:02

Алиса Аршавина: «Мы с Андреем давно развелись»

StarHit.ru06:20

Официально развелись: брак Аршавина разрушила молодая стюардесса

Дни.ру08:20

Андрей Аршавин развелся с женой

Телепрограмма07:39

Российские СМИ: Андрей Аршавин развелся с женой Алисой

Woman.ru07:12

Алиса Аршавина объявила о разводе с футболистом

Экспресс газета06:50

Андрей Аршавин развелся

Вокруг ТВ09:23
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили драку в общежитии.
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Обновлено в 14:16
Происшествия

Как прошла новая акция протеста «желтых жилетов» во Франции

Если во властных структурах Франции считали, что движение "желтых жилетов" резко идет на спад, то совершили серьезную ошибку.
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Происшествия

Около Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти Криса Кельми

Обновлено в 14:08
Кино

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

Два туриста погибли в результате схода лавины в горах Сочи

В горах Сочи в результате схода лавины погибли два человека. Об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 08:04
Общество

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Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
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Происшествия

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в ХМАО

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Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

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Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
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"Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, похороны пройдут 8 января", – уточнила Апексимова.
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Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

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Происшествия

Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

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Транспорт

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ДТП произошло в субботу, 5 января, на 556 км федеральной автодороги М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе.
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Спорт

Большунов выиграл бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянин Александр Большунов стал третьим.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.
Обновлено в 11:38
Кино

В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии режиссера Хуциева

Кинорежиссер Марлен Хуциев, госпитализированный перед Новым годом, чувствует себя удовлетворительно, сообщил представитель Союза кинематографистов России.
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По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
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Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
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Десятимесячный ребенок, спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.
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Соединённые Штаты намерены оставить часть войск в южных районах Сирии на неопределённый срок даже после вывода контингента из северных регионов страны, сообщает NBC со ссылкой на источники в американской администрации.
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Полиция Ингушетии проверяет информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем.
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Челси — Ноттингем Форест 2:0

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас сегодня скорее всего проведет последний матч за лондонский клуб, сообщает "Советский спорт".
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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