Футбол
Андрей Аршавин пройдет программу УЕФА по обучению менеджментуВести.Ru 06:05
Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
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