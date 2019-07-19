Как сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых", программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Вводная лекция запланирована на 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

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